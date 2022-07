Rahm y Sergio García se apuntan al asalto de St Andrews

Cameron Smith, líder destacado en el emotivo adiós de Tiger Woods

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los golfistas españoles Jon Rahm y Sergio García dieron un vuelco a su situación en el Open Británico con una segunda jornada de mérito para llegar vivos al fin de semana en Saint Andrews, aunque la inspiración por arriba sigue dejando lejos un liderato que ostenta el australiano Cameron Smith.

La pesadilla del estreno quedó atrás para ambos y, con un total de -4 y -3, el vasco y el castellonense firmaron una remontada de más de 50 y 80 puestos. Con todo, la cabeza está en -13 por culpa del recital de un Smith que, tras rozarlo varias veces, vuelve a tener a tiro su primer 'major' tras firmar 64 golpes.

Seis 'birdies' y un 'eagle' fue el festival del australiano, desbancando al estadounidense Cameron Young, primer líder y ahora segundo con -11. Rory McIlroy, Viktor Hovland, Dustin Johnson, Scottie Scheffler, Adam Scott, Patrick Cantlay, Matt Fitzpatrick son nombres importantes ahí arriba preparando un buen espectáculo.

La cuna del golf está inspirando a muchos y este viernes, con algo de lluvia al inicio, fue más amable. Para Rahm se enderezó desde el primer hoyo, también en el segundo y en el quinto, metiendo los 'putts' que le frustraron el debut. El de Barrika recuperó la confianza que exhibió el mes pasado en la defensa del US Open.

En el 16 y 17 salvó dos 'putts' largos y en el 18 cerró con otro 'birdie' para permitirse soñar, aunque lejos, con que tiene el juego como para emular a su ídolo Severiano Ballesteros. Otro 'hijo' del genio de Pedreña como Sergio García se rehizo también en el mítico recorrido escocés con 66 golpes cuando debutó con 75.

El de Borriol, que no oculta que mentalmente no está en su mejor momento, dejó dos 'birdies' y un 'eagle' en los primeros nueve hoyos, y mantuvo la racha con tres 'birdies' más. El runrún interior le abordó en el 'bogey' del 18 pero también pudo recordar su relación especial con el 'British', su 'major' preferido.

El también español Adri Arnaus se apuntó al fin de semana salvando justo el corte con un -2 y en el par del campo. El catalán sufrió en los segundos nueve pero cerró con un 'birdie' clave en el 18. Mientras, Pablo Larrazábal, campeón de dos torneos en los últimos meses, se despidió con un total de +12.

El adiós más emotivo fue el de Tiger Woods, con una larga y fuerte ovación en su llegada al 'green' del 18, saboreando el que quizá sea su último paseo por St Andrews. El campeón de 15 'majors', dos en la casa del golf, necesitaba una vuelta muy baja para pasar el corte después de su 78 el jueves.

El estadounidense, en su tercer torneo en 2022 --Masters, PGA y Open--, no se quiso perder el 150º Abierto Británico en el campo con más historia del mundo. El 'Tigre' sacrificó el US Open del mes pasado, pero su recuperación milagrosa tras el accidente de tráfico hace un año y medio no lo puede ser tanto y el físico se resiente.