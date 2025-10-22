El Real Guadalhorce Club de Golf, "unas instalaciones de primer nivel" para la final del 'Ladies European Tour'

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Guadalhorce Club de Golf, ubicado a escasos minutos de la ciudad de Málaga, será sede por segundo año consecutivo de la gran final del Ladies European Tour, y su presidente, Ángel Gancedo Arjona, ha afirmado que el club tiene "todo lo necesario" para acoger el evento con "un recorrido exigente, unas instalaciones de primer nivel y un equipo humano entregado".

"Volver a ser sede de este gran torneo es un reconocimiento al trabajo bien hecho. En 2024 demostramos que Guadalhorce tiene todo lo necesario para acoger una gran final: un recorrido exigente, unas instalaciones de primer nivel y un equipo humano entregado", comentó el presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, Ángel Gancedo Arjona.

Durante este año, el club ha acometido mejoras en el campo y en las instalaciones, "trabajando codo con codo con los técnicos de la RFEG y del circuito europeo" para ajustar cada detalle con vistas a noviembre. "El año pasado fue nuestra prueba de fuego, como subir a la división de honor de la organización de torneos; llegamos al sobresaliente y este año vamos a por matrícula de honor", agregó.

Gancedo sitúa en el equipo humano la clave de un evento de esta magnitud: "Lo fundamental es el equipo. Tengo el orgullo de presidir un club donde nuestra mayor virtud es nuestro personal, siempre entregado. No debemos olvidar al equipo de voluntarios que facilita y ayuda de manera desinteresada, ni la generosidad de los socios que ceden sus instalaciones durante varios días".

En términos operativos, el club prioriza "el estado del recorrido, la convivencia del público con la competición y la excelencia en la atención a las jugadoras", además de la coordinación con árbitros y equipos técnicos. "Vamos a ofrecer la mejor versión de todo el club", concluyó.

El Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2025 se celebrará del 27 al 30 de noviembre en el Real Guadalhorce Club de Golf (Málaga). El torneo reunirá a las 64 mejores de la Orden de Mérito y a 11 invitadas, consolidando a Málaga como escaparate del mejor golf femenino europeo y como destino con retorno deportivo, mediático y económico.