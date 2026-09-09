Rory McIlroy ve los problemas del LIV Golf "como algo positivo para el DP World Tour"

Archivo - Rory McIlroy, durante un torneo. - David Davies/PA Wire/dpa - Archivo

DUBLÍN, 9 Sep. (dpa/EP) -

El golfista norirlandés Rory McIlroy ha descrito "como algo positivo para el DP World Tour" que varios jugadores abandonen el circuito LIV Golf a raíz de la quiebra presentada por sus organizadores, tras la conocida retirada de apoyo por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF).

"No estoy en su lugar, pero al principio el LIV parecía mucho más atractivo de lo que podría ser el LIV 2.0 desde un punto de vista financiero", declaró McIlroy este miércoles en una rueda de prensa desde Doonbeg, antes de defender su título en el Abierto de Irlanda.

"No pretendo predecir el futuro, pero sí diría que habrá algunos jugadores que se marchen, ya que ahora son libres de hacerlo, supongo que porque se han incumplido los contratos al declararse en quiebra", afirmó McIlroy.

"Creo que eso significa que otros circuitos tienen que tomar decisiones y, obviamente, hay muchos jugadores en el LIV que pueden reforzar los torneos de golf y hacerlos más competitivos, así que lo vería como algo positivo para el DP World Tour", apostilló el golfista norirlandés.

Luego comentó que "la salud" del DP World Tour "se encuentra en una situación realmente buena". Tienen una alianza maravillosa con el PGA Tour", subrayó. "Creo que esa alianza no hará más que fortalecerse, sobre todo ahora que el PGA Tour se ha comprometido a colaborar con el DP World Tour en algunos de estos eventos internacionales que se celebran en esta época del año de cara al futuro", añadió McIlroy al respecto.

"Así que hay jugadores del PGA Tour que, en realidad, no tienen nada que hacer durante cinco meses en este periodo. Si se incorporan ellos -o quienquiera que sea- a estos torneos, eso los hace más competitivos", dijo. "En general, creo que, tal y como están yendo las cosas, es algo muy positivo para el ecosistema del golf. Creo que la presencia de jugadores más competitivos no hace más que reforzar estos torneos", concluyó.