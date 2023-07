La Sella Open estrena su palmarés con la española Nuria Iturrioz

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La golfista española Nuria Iturrioz se impuso este domingo en la primera edición de La Sella Open, cita del Ladies European Tour, con un épico final en el segundo hoyo del 'playoff' de desempate ante la alemana Laura Fuenfstueck.

Iturrioz firmó su cuarta victoria en el Circuito y se reafirmó como una de las mejores golfistas españolas en un torneo que repartió la mayor bolsa de premios de la historia del golf femenino en Eppaña (un millón de euros).

En un novedoso evento que nace con la intención de progresar en la igualdad con el golf masculino, Iturrioz, la mejor de una competición vibrante, se sobrepuso a un dramático final y a dos primeras jornadas de récord del campo de la sueca Sara Kjellker.

"He peleado por la victoria hasta el último momento y no bajar la guardia es lo que ha hecho que consiguiera el triunfo. Porque en muchos momentos lo veía perdido, veía que la reacción no terminaba de concretarse. Pero, en el hoyo 12, me dije que tenía que cambiar", relató Iturrioz sobre su domingo.

"Los dos 'birdies' finales antes del 'playoff' y el 'birdie' en el primero de los hoyos de desempate, más que decisivos. Comparto el premio con todos, pero se lo dedico a mi abuela, que hoy es su cumpleaños", añadió con una gran sonrisa, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Golf (RFEG).