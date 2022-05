Sergio García estalla contra la PGA: "No puedo esperar a dejar este circuito"

Archivo - Sergio García - THE EUROPEAN TOUR - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Sergio García ha deslizado que podría unirse al LIV Tour, el nuevo circuito de golf respaldado por Arabia Saudí, después de asegurar, tras una decisión de un árbitro durante la primera jornada del Wells Fargo, que está deseando "dejar" el PGA Tour.

"No puedo esperar a dejar este circuito. No puedo esperar a salir de aquí, amigo mío. Un par de semanas más y ya no tendré que tratar contigo", señaló muy enfadado tras la decisión arbitral.

Después de lanzar su golpe de salida hacia un obstáculo en el hoyo 10 de par cinco del TPC Potomac en la primera ronda del Wells Fargo, el castellonense pudo encontrar su bola después de una búsqueda que duró varios minutos. Sin embargo, un árbitro del PGA Tour le informó que había excedido el límite de tiempo de tres minutos y, por lo tanto, la pelota se consideró perdida.

Aun así, el español logró salvar el par en el hoyo tras recibir una penalización, pero no sin antes sugerir que su tiempo en el PGA Tour estaba llegando a su fin. Finalmente, terminó la jornada con una tarjeta de 67 golpes.

Posteriormente, el propio PGA Tour confirmó que el árbitro del hoyo 10 no había tenido en cuenta el tiempo que tardó García en cruzar el arroyo para llegar al área donde se pensaba que estaba su bola, empezando a contabilizar el tiempo antes de lo previsto.

El primer evento del LIV Golf Invitational, que tiene un bote de premios de 25 millones de dólares, se llevará a cabo del 9 al 11 de junio en el Centurion Club de Hertfordshire (Reino Unido).