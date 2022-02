Tiger Woods tiene un "largo camino por recorrer" en su recuperación del accidente de coche

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El golfista estadounidense Tiger Woods ha admitido este miércoles que está frustrado por estar atrasado en su recuperación del accidente automovilístico que sufrió el año pasado.

Woods, de 46 años, requirió ser intervenido por diversas fracturas abiertas en la parte inferior de la pierna derecha y otras lesiones en el pie, además del tobillo tras el accidente en Los Ángeles el 23 de febrero de 2021.

En un momento, Woods temió que le tuvieran que amputar la pierna derecha, pero el 15 veces ganador de 'Grand Slam' volvió a la acción en diciembre y terminó segundo en el Campeonato de la PNC junto a su hijo Charlie. Woods espera poder competir en el PGA Tour, pero admite que nunca volverá a jugar un calendario completo.

"Ojalá pudiera decirte cuándo volveré a jugar. Quiero saber, pero no lo sé", dijo el golfista en una rueda de prensa celebrada este miércoles antes del 'Genesis Invitational' en Riviera, donde es el anfitrión del torneo.

"Mi actividad golfística ha sido muy limitada. Puedo hacer putt muy bien, golpear hierros cortos muy bien, pero no he hecho nada realmente largo en serio. Todavía estoy trabajando en la parte de caminar. Esto me lleva tiempo", reconoció.

"Lo frustrante es no (estar) en mi horario. Quiero estar en un lugar determinado pero no lo estoy. Estoy mejorando, sí, pero no a la velocidad y ritmo que me gustaría. He visto progreso, soy mucho más fuerte de lo que era. Puedo jugar al golf los fines de semana, eso es fácil, pero poder estar aquí y jugar seis rondas de golf (ronda de práctica, pro-am, cuatro días competitivos) todavía no puedo hacerlo", admitió el californiano.

"Cada día es una pelea y le doy la bienvenida a esa pelea. Levántate por la mañana y hagamos algunas rondas más", añadió Woods, que reconoció que sería físicamente capaz de jugar el concurso previo al torneo antes del Masters el 6 de abril. "Puedo hacer eso ahora", agregó sin desvelar su decisión final al respecto.