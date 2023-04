Karlstroem confía en volver a ganar el GP Internacional Finetwork Madrid Marcha "con una gran marca"

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El atleta sueco Perseus Karlstroem, actual subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha y bronce en el Mundial del año pasado en Eugene (Estados Unidos), confía en repetir triunfo "con una gran marca" en el Gran Premio Internacional Finetwork Madrid Marcha, cuya segunda edición se disputará el 30 de abril en la Gran Vía madrileña.

En la carrera absoluta de la primera edición, disputada el 16 de mayo de 2022 sobre 10 kilómetros, Karlstroem se impuso con 38 minutos y 42 segundos por delante del español Diego García Carrera, ideólogo y director deportivo de la prueba, que acabó con 38:50. En categoría femenina, ganó la china Shenjie Qieyang (43:07).

Karlstroem asegura que no sólo quiere revalidar el triunfo logrado en 2022 sino hacerlo además "con una gran marca". "Sé que no es fácil, pero me encuentro muy bien. El año pasado fue increíble, pero este año siento que he empezado todavía mejor", aseguró el escandinavo en una entrevista concedida a la web del evento.

Karlstroem se emocionó al recordar su victoria en el Gran Premio Internacional Finetwork Madrid Marcha, que volverá a contar con tres carreras en este 2023, una de 3 kilómetros en categorías sub-14 y sub-16, otra de 5 kilómetros en sub-18 y sub-20, y la '10k' en categoría absoluta.

"Fue muy emocionante competir allí, hasta entonces nunca había tenido la ocasión de participar en una prueba de 10 kilómetros a nivel mundial.

Además, marcó el inicio de una gran temporada para mí", confesó el sueco, que elogió el nivel organizativo del evento impulsado por Diego García Carrera.

A su juicio, el secreto radica en que Diego García es atleta y sabe lo que quiere el deportista. "Sabía que iba a estar bien y así fue, estuvo muy emocionante. Fue la primera competición de Diego como organizador y lo hizo muy bien, sacando adelante una prueba al más alto nivel mundial. Es muy difícil que todo salga perfecto a la primera y seguro que este año se han mejorado algunas cosas", añadió.

Encantado con la prueba, pero también con Madrid, Perseus Karlstroem pasa largas temporadas en España para eludir el frío de Suecia. "Me gusta mucho Madrid. Hace poco estuve allí durante dos semanas, entrenando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Consejo Superior de Deportes, y ahora mismo estoy en Guadix, entrenando con un poco más de altura. Me encuentro muy bien en Madrid y España en general. Me conviene mucho, sobre todo por el clima", afirmó.

El sueco desveló que habla español gracias a las concentraciones que ha hecho en México. "Desde 2010 voy varias veces allí todos los años.

Mi madre, que ha sido entrenadora, tenía un acuerdo de colaboración con el atletismo de ese país: varios atletas suecos llevamos años yendo a México, que es otro país que me encanta", finalizó.