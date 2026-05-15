Acosta manda en un viernes gris y accidentado para Martín en Montmeló

El piloto español de MotoGP Pedro Acosta (KTM) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pedro Acosta (KTM) fue el gran dominador este viernes en el Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del Mundial de motociclismo, tras liderar la decisiva Practice de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en un día marcado por el cielo amenazante, las caídas y el sufrimiento de nombres ilustres como Francesco Bagnaia (Ducati) y Jorge Martín (Aprilia), ambos fuera del acceso directo a la Q2.

En una tarde fría, con el cielo completamente encapotado pero sin que llegara finalmente la lluvia, Acosta firmó un mejor tiempo de 1:38.710 para superar por apenas 18 milésimas a Álex Márquez (Ducati) y por 70 a su compañero de equipo Brad Binder (KTM), en una sesión muy ajustada y cambiante hasta los últimos minutos.

El murciano golpeó primero en el tramo final al arrebatar el liderato provisional a Marco Bezzecchi (Aprilia), aunque todavía tuvo que resistir los ataques posteriores de Álex Márquez, muy sólido durante toda la jornada y ya el más rápido de la mañana en la FP1 con un crono de 1:39.950.

También brillaron Raúl Fernández (Aprilia), Johann Zarco (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Bezzecchi, Joan Mir (Honda), Jack Miller (Yamaha) y Fabio Quartararo (Yamaha), que completaron las diez plazas con acceso directo a la Q2 del sábado.

Mucho peor fueron las cosas para Bagnaia y Jorge Martín, dos de los grandes damnificados del viernes en Montmeló. El italiano terminó duodécimo, a 350 milésimas de Acosta, mientras que el vigente campeón del mundo acabó decimoséptimo, condicionado además por una jornada muy accidentada.

Martín volvió a sufrir físicamente desde la mañana, cuando se fue al suelo en la FP1 y tuvo que pasar revisión médica por molestias en el antebrazo izquierdo, lo que le obligó prácticamente a detener su sesión. Ya por la tarde, cuando peleaba con estragos por entrar en el 'Top 10', volvió a caerse a falta de dos minutos en la curva 2, muy enfadado con el comportamiento de su Aprilia, y se quedó definitivamente sin billete directo para la Q2.

La sesión también dejó otras caídas destacadas, como las de Ai Ogura (Aprilia), Álex Rins (Yamaha) y Joan Mir, cuya salida de pista provocó una bandera amarilla en el sector 4 a falta de dos minutos y medio para el final de la Practice.

Además, el viernes rompió una curiosa estadística del campeonato. Hasta ahora, Álex Márquez, Ai Ogura y Jorge Martín eran los únicos pilotos que habían logrado clasificarse directamente para la Q2 en todos los Grandes Premios de la temporada, un pleno que únicamente mantuvo el pequeño de los Márquez tras la jornada catalana.

CAMBIOS Y SORPRESAS EN MOTO2 Y MOTO3

En Moto2, el italiano Celestino Vietti (SpeedRS Team) lideró la jornada con un tiempo de 1:41.611, por delante del australiano Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) y del español Alonso López (ITALJET Gresini Moto2). También destacaron Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), quinto; Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), sexto; Álex Escrig (KLINT Factory Team), séptimo; y Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), octavo, todos ellos clasificados directamente para la Q2.

Por su parte, en Moto3 el rookie Hakim Danish (FRINSA - MT Helmets - MSI) sorprendió con el mejor tiempo del viernes gracias a un registro de 1:46.943. El español Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) terminó segundo, a menos de una décima, mientras que Adrián Fernández (Leopard Racing) fue tercero. También lograron plaza directa para la Q2 David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Máximo Quiles (CFMOTO Aspar Team), Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team) y Jesús Ríos (Rivacold Snipers Team).