Alex Márquez domina en el estreno del test de Buriram por delante de Marc

Alex Márquez - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Márquez (Ducati) ha marcado el mejor crono este sábado en la primera jornada del test de pretemporada de MotoGP del Mundial de motociclismo, que se está disputando en el circuito de Chang, en Buriram (Tailandia), con el vigente campeón de la categoría reina, Marc Márquez (Ducati), segundo en la tabla de tiempos.

En el mismo escenario donde la próxima semana comenzará el campeonato, el pequeño de los Márquez, subcampeón del mundo en 2025 y capitaneando al Gresini Racing, estableció una marca de 1:29.262 en la sesión vespertina para comandar los tiempos en el trazado asiático.

Con ello, superó por algo más de una décima a Marc, que sufrió dos caídas sin consecuencias en la tanda matinal. El de Cervera se fue al suelo en la curva 12, la última del circuito, y después acabó de nuevo en la grava en la 5. Cerró la mañana duodécimo.

Sin embargo, consiguió remontar por la tarde. Saltó a la pista cuando restaba apenas un cuarto de hora para el final y logró firmar un 1:29.391 que le valió para acabar segundo el día.

El 'podio' del sábado lo cerró otra Ducati, la del italiano Franco Morbidelli, que se quedó a dos décimas de Alex. El también transalpino Marco Bezzecchi (Aprilia) y el francés Johann Zarco (Honda) completaron el 'Top 5', también a dos décimas del dominador de la jornada.

También terminaron entre los diez primeros Raúl Fernández (Aprilia), Joan Mir (Honda) y Maverick Viñales (KTM), sexto, séptimo y octavo, respectivamente, con el compañero de Marc Márquez y bicampeón del mundo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), siendo décimo con un mejor crono marcado por la mañana (1:29.678), una sesión que dominó.

Entre el resto de españoles, el campeón de 2024, Jorge Martín (Aprilia), concluyó decimotercero en la tabla de tiempos, justo por delante de Pedro Acosta (KTM), y Alex Rins (Yamaha) cerró el día en el decimonoveno puesto.