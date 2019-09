Àlex Márquez: "Los entrenamientos sirven para encontrar el límite"

Publicado 23/08/2019 20:26:33 CET

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español y actual líder de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado tras sufrir una caída en la última vuelta de la FP2 del Gran Premio de Gran Bretaña que ha buscado "demasiado el límite", pero ha celebrado su buen inicio de cita, con la sexta posición.

"Sufría un poco en el tercer sector y en mi última vuelta he apretado un poco demasiado buscando el límite y me he ido al suela en la curva 14. Estoy perfectamente, pero los entrenamientos sirven para encontrar el límite", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Y es que Márquez está cómodo en Silverstone tras el reasfaltado. "El nuevo asfalto es mucho mejor que el anterior. El agarre ha aumentado y eso me hace muy feliz ya que es un circuito que me gusta mucho y en el que ahora disfruto todavía más pilotando", aseguró.

"Nos hemos centrado en trabajar con los neumáticos. Queríamos entender el comportamiento de las distintas opciones ya que con el nuevo asfalto la información de años anteriores no nos servía", apuntó en este sentido.

"No parece que haya una gran diferencia, pero tenemos que trabajar para hacer rendir un poco mejor la goma blanda ya que parece que tiene algo más de potencial que la dura. También tengo que trabajar en mi pilotaje para ser todavía más consistente, pero en líneas generales ha sido un buen inicio", celebró.

Por su parte, su compañero en el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Xavi Vierge, que ha logrado el decimosexto mejor crono del día, cree que ha sido un día "positivo". "He disfrutado mucho pilotando y es que el nuevo asfalto es mucho mejor que el del año pasado", celebró.

"Esta mañana hemos tenido pequeños desajustes en la puesta a punto pero los hemos corregido y por la tarde me he sentido cómodo enseguida y he podido centrarme en el ritmo de carrera. Hemos hecho un buen trabajo y es una lástima la posición en la que hemos acabado", lamentó al respecto.

Vierge cree que "una vez más" se ha encontrado con tráfico y pilotos parados en la pista cuando intentaba mejorar su tiempo. "En cualquier caso estoy seguro de que este sábado, sin tráfico, podré hacer una buena vuelta y acceder directamente a la Q2", auguró.