Àlex Márquez: "He intentado venirme arriba, pero no me salía natural"

Publicado 15/09/2019 13:54:56 CET

73 MARQUEZ Alex (Spa) Marc VDS (Kalex), action during Moto2 race of myWorld Motorrad Grand Prix von Osterreich at Red Bull Ring, in Spielberg, from August 9 to 11, 2019 in Austria - Photo Studio Milagro / DPPI

73 MARQUEZ Alex (Spa) Marc VDS (Kalex), action during Moto2 race of myWorld Motorrad Grand Prix von Osterreich at Red Bull Ring, in Spielberg, from August 9 to 11, 2019 in Austria - Photo Studio Milagro / DPPI GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), que ha terminado tercero en el Gran Premio de San Marino, ha asegurado que ha hecho lo máximo posible este domingo, ya que no le salía "natural" tratar de adelantar a los dos primeros pilotos porque no tenía las buenas sensaciones de otras citas.

"Hoy esperaba llegar un pelín más cerca en la última vuelta, pero ya en la tercera vuelta tuve un susto delante y me hizo perder la confianza. Después he intentado venirme arriba, pero no me salía natural hoy. No he conseguido tener el 'feeling' que tenía en el 'warm up'. Se me ha hecho imposible estar con ellos", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el de Cervera recordó que este domingo era "importante acabar". "El resultado es positivo, sobre todo por ser en Misano, y ahora vamos a Aragón, un circuito que se me da bien. Debemos aprender de lo sucedido y mejorar el pilotaje", manifestó.

Por último, el pequeño de los Márquez no se sorprendió por la victoria de Augusto Fernández (Kalex). "Mis predicciones, que eran que aquí Augusto estaría fuerte, no han fallado. Era algo que ya me esperaba, lo ha hecho muy bien. Ahora vamos a circuitos más favorables en los que podemos sacar un poquito más de rendimiento", concluyó.