Àlex Márquez: "He tenido la oportunidad de hacerme con la 'pole', pero he cometido errores"

Publicado 15/06/2019 18:59:45 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) reconoció haber "tenido la oportunidad" de hacerse con la 'pole position' en la categoría de Moto2 durante el Gran Premio de Catalunya, pero admitiendo haber "cometido errores" hasta ser finalmente sexto en la jornada de calificación oficial.

"He tenido la oportunidad de hacerme con ella, pero he cometido pequeños errores de pilotaje ya que aquí siempre es difícil gestionar el 'grip' trasero", comentó Márquez, aún desde el Circuit de Barcelona-Catalunya, en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Nuestro objetivo siempre es clasificar en las dos primeras filas de parrilla. He acabado sexto, así que en ese sentido el objetivo se ha cumplido. Estoy contento porque la sesión ha sido muy competida y me he quedado a solo una décima de la 'pole'", aseguró.

"Tengo un buen ritmo para la carrera, pero aún he de mejorar un poco el segundo sector. Intentaremos dar un pasito más en el 'warm up', pero estoy contento con el trabajo que estamos haciendo este fin de semana. La carrera será difícil ya que parece que hará bastante calor", auguró.

"Creo que los pilotos Speed Up parten como favoritos ya que su ritmo es algo superior al del resto. Mi objetivo es sumar los máximos puntos posibles, pero sin duda lo daré todo para subir al podio delante de mi afición", concluyó Márquez.