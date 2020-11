Álex Márquez: "Me he dado un fuerte golpe, no podía hacer otra vuelta"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) explicó la caída de este sábado en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que le hace estar pendiente del "dolor" que tendrá en carrera, después de arriesgar en busca de las primeras posiciones.

"Hoy no ha sido un día fácil. Primero, las condiciones eran muy difíciles, ni completamente secas, ni completamente mojadas. En lo que respecta a la Q1, sabía que tenía que apretar incluso si era un poco arriesgado, estaba presionando mucho para lograr un mejor tiempo de vuelta y, desafortunadamente, he tenido una gran caída", apuntó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Márquez se fue al suelo y, con dolor, no pudo seguir, con lo que saldrá vigésimo si el dolor lo permite. "Me he dado un fuerte golpe en la cadera y la zona lumbar, al cabo de un minuto he podido recuperarme y he tratado de salir con la segunda moto pero cuando la adrenalina desapareció, estaba claro que no podía hacer otra vuelta. Ahora tenemos que ver cómo será el dolor mañana", apuntó.