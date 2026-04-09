Álex Márquez: "No estamos tan fuertes como el año pasado, pero tenemos las cosas más claras"

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati), durante una campaña para su patrocinador Hawkers. - HAWKERS

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) reconoció que no están "tan fuerte como el año pasado", pero está "trabajando" y tiene "las cosas más claras para darle la vuelta a la situación", ya que "el inicio del Mundial "no ha sido del todo fácil".

"El inicio del Mundial no ha sido del todo fácil. Las primeras carreras siempre hay que tomarlas con cautela, entender bien dónde estás y cómo está todo. Creo que después de cuatro o cinco pruebas todo se pone más en su sitio y ahí es cuando veremos realmente en qué punto estamos. Quizá no estamos tan fuertes como el año pasado, pero estamos trabajando y tenemos las cosas más claras para darle la vuelta a la situación", analizó el piloto en declaraciones compartidas por su patrocinador Hawkers.

Inmerso en un parón hasta el último fin de semana del mes de abril, Álex Márquez ya piensa en el Gran Premio de España del 24 al 26 en el Circuito de Jerez, "un circuito muy especial" para el catalán. "El año pasado logré allí mi primera victoria, ojalá podamos aprovecharlo para cambiar la dinámica tras este inicio más complicado de lo esperado y empezar la temporada europea con el mejor pie posible", deseó.

"Este parón también ha venido bien para reconectar y volver a estar al 100%. He podido estar con la familia y retomar los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones", concluyó el piloto, que presenta junto a Hawkers su primer lanzamiento de la temporada SS26, una cápsula compuesta por dos nuevas gafas de sol de inspiración 'urban-sport', HORIZON y APEX, a través de una campaña con el concepto 'The 300 KM/H Effect'.