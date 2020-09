Álex Márquez: "Nos estamos volviendo más fuertes"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Álex Márquez (Repsol Honda) ha asegurado estar "satisfecho" con su séptima posición en el Gran Premio de la Emilia-Romaña, su mejor resultado hasta el momento en carrera en su debut en la categoría reina.

"Estoy satisfecho, ya que creo que ciertamente teníamos el ritmo para estar entre los diez primeros. Quiero dar las gracias al equipo Repsol Honda por su duro trabajo, nos estamos volviendo más fuertes y ahora tengo muchas ganas de llegar a Catalunya", reconoció en declaraciones facilitadas por el equipo.

Una fortaleza nacida de las mejoras en la moto. "El domingo pasado, especialmente después de la carrera, logramos hacer algunas mejoras. Pudimos llevarlas a este fin de semana y durante todo el fin de semana me he sentido muy fuerte. Hemos sido muy constantes", celebró.

"He empezado bien la carrera y he sido agresivo al principio, por lo que estoy contento. En las primeras vueltas, me he sentido bien y he podido mantener a Dovizioso detrás de mí durante la carrera", comentó sobre la carrera en el circuito de Misano.