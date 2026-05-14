Álex Márquez: "Sé que lo puedo clavar y luchar por el podio"

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Márquez (Ducati) aseguró este jueves, antes del Gran Premio de Catalunya que se disputa este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, que llega a uno de los circuitos que mejor se adapta a su estilo de pilotaje y en el que cree que puede volver a pelear por el podio y reengancharse a la lucha por el Mundial, pese a reconocer que el pasado fin de semana en Le Mans fue "bastante desastroso" por los errores cometidos en momentos clave.

"Venimos a un circuito que se ajusta bastante bien a mi estilo de pilotaje, siempre encuentro el 'flow' necesario. No me da confianza, pero sí calma. Sé que aquí lo puedo clavar, que si hago el trabajo puedo ser rápido y luchar por el podio. Voy a darlo todo desde el primer momento, mañana hará frío, quizá lluvia, y tendremos que estar preparados", señaló en rueda de prensa.

El piloto catalán lamentó especialmente su actuación en Francia, donde considera que desaprovechó, con su '0', una buena oportunidad. "Le Mans fue bastante desastroso, sobre todo por mi parte. La moto estaba preparada para luchar con las Aprilia, pero cometí demasiados errores en momentos clave, como en la calificación. No fui capaz de lograr una vuelta buena", admitió.

El pequeño de los Márquez explicó además por qué suele rendir bien en el trazado barcelonés. "Es más bien el fluir, la tracción... Ahí puedo marcar la diferencia en esos puntos y esa es la razón por la que soy rápido. Hemos hecho muchas vueltas aquí, también en promoción, y eso te da algunos secretos", comentó.

"Voy a tratar de trazar un fin de semana sólido, sacar puntos y tratar de volver a entrar en la lucha por el título", añadió el piloto de Ducati.

Además, celebró el impacto del MotoGP Fan Fest celebrado esta semana en Barcelona y la cercanía con la afición. "Es fantástico llegar a las grandes ciudades y mostrar nuestro deporte, enseñar MotoGP y tratar de atraer a nuevos aficionados. Es una de las grandes ventajas", destacó.

Por último, se refirió a la situación de su hermano Marc Márquez y a sus opciones de pelear por el campeonato una vez vuelva de la última lesión e intervención. "Primero tenemos que ver cuándo se recuperará, si Marc volverá en dos, tres o cuatro carreras. No lo sabemos. En ese momento estaremos en disposición de decir si tiene opciones o no. Él no está pensando en el campeonato, sino en recuperarse", concluyó.