Àlex Márquez: "Quiero ganar el campeonato porque es mi sueño"

Publicado 27/06/2019 18:06:19 CET

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español y líder de Moto2, Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), ha asegurado este jueves desde Assen, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Holanda, que su "sueño" es ganar el título, y ha dejado claro que no puede caer en relajaciones pese a su buen momento porque sólo van "siete carreras".

"Lo que está en mis manos es hacer el mejor trabajo posible, tratar de ganar carreras. Quiero ganar este campeonato porque es mi sueño", subrayó Àlex Márquez en rueda de prensa previa a la octava cita del calendario.

En este sentido, añadió ante la posibilidad de no poder subir a MotoGP aunque gane el campeonato de Moto2, que se quedaría en el Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. "El campeonato es lo que tengo que lograr y lo único que depende de mí. Si me quedo en Moto2 me quedaré en este equipo porque es excelente, tengo al mejor personal. Pero veremos lo que ocurre en el futuro", advirtió.

Sobre la carrera de este domingo, donde buscará su cuarto triunfo seguido, subrayó que llega "en un buen estado de forma". "Pero solo llevamos siete carreras y hay que seguir trabajando. Nos podemos sentir felices pero hay que seguir trabajando en esta dirección", reiteró.

"El año pasado me faltaba regularidad en la carrera, y después de Jerez la hemos encontrado con algunos cambios, sobre todo a nivel de mentalidad. Si crees que puedes lograrlo todo es más fácil. Este circuito me gusta, en el pasado hemos tenido buenos resultado, nos marcamos el objetivo de cosechar el máximo número de puntos", manifestó.