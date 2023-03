Álex Márquez: "Sigo dando a mi hermano como favorito, a mí me gusta ir de 'tapado'"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Álex Márquez (Gresini Racing MotoGP) destacó este martes estar más "tranquilo" para acabar con sus "dudas" de cara a la nueva temporada, después de rozar la "obsesión" el curso pasado, mientras que en las 'quinielas' sigue "dando como favorito" a su hermano Marc, mientras que él prefiere ir de "'tapado'".

"Sobre el papel, en carrera al esprint estamos cuartos a dos décimas del podio, pero es un test, no se sabe dónde estaremos. Dependerá mucho de la degradación. En la pretemporada no dan puntos. A mi hermano le dije que estaré 'top 5' y me dijo 'cuenta con que estarás sexto, porque yo seré quinto'", confesó en un encuentro con los medios de comunicación organizado por Estrella Galicia 0'0.

El campeón de Moto3 en 2014 y de Moto2 en 2019 admitió que llega "mejor" que su hermano al inicio de la nueva temporada. "Pero él es Marc Márquez, irá a mejor seguro", advirtió, teniendo en cuenta que en pretemporada "algunos enseñan sus cartas, otros enseñan un poquito y otros se guardan mucho". "En Honda están controlando los riesgos, no van con todo", aseguró.

"A 21 carreras le sigo dando como favorito (a Marc Márquez), es el más completo como piloto. Tienes que tener las armas también para luchar, pero es el más completo. A mí me gusta lo del 'tapado', pero no me veo en la pomada, me falta un punto para estar ahí. Me veo un poco reflejado en Bastianini el año pasado, nadie pensaba que pudiera estar luchando por el Mundial, aunque ahora no estoy en el punto que estaba él como para ganar cuatro carreras", reflexionó.

Álex Márquez valoró la relación actual de su hermano con la fábrica japonesa y señaló que "con una Ducati iría mejor y estaría en una situación muy diferente". "Pero que se quede en Honda y así es más entretenido", bromeó sobre el futuro de Marc, al que ve vistiendo los colores de Honda durante muchos años. "No me imagino a Marc fuera de Honda, creo que cumplirá todo su contrato, luego ya se verá, en el futuro nunca se sabe. Si hace un cambio de Honda, el objetivo debe ser la moto, no económicamente", agregó.

"Los cuatro más en forma para Portimao son Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Jorge Martín y Marc (Márquez), mi hermano no puede salirse de ninguna quiniela. Y por el título, veo una lucha a tres entre 'Pecco', Fabio y Marc", analizó, mientras que en su caso personal sería un "buen resultado" finalizar 'top 7' o 'top 8' en el Mundial.

"LLEGÓ UN PUNTO EN EL QUE ME OBSESIONÉ, QUIERO ACABAR CON MIS DUDAS"

Y para lograrlo, después de acabar decimoséptimo el año pasado con el LCR Honda CASTROL, destacó su mejoría al fichar por Gresini y montar Ducati. "Claramente es mejor que mi Honda del año pasado, solo hay que ver los tiempos, todas están delante. En todos los aspectos tiene algo positivo, es mejor en aceleración y frenada; el motor es suave, pero con mucha potencia", alabó.

"La Honda es más agresiva, no la entiendes tanto; la Ducati es mucho más previsible. Es más fácil de llevar porque te da más información, en Honda era locura todo", añadió sobre el manejo de las dos máquinas, antes de elogiar la forma de trabajar del equipo italiano. "Sacan la máxima información de cada moto. Pasan por el box cada mañana y cada tarde, eso mola y en Honda no pasaba. Cuando hay un problema en Ducati, te tranquilizan y lo intentan solucionar. En Japón, hacen una reunión de dos horas", criticó.

"Ahora estoy más tranquilo. Antes llegó un punto en el que me obsesioné demasiado, cuando te salen las cosas todo es más fácil. Tengo ganas de acabar con mis dudas y demostrarme a mí mismo que no se me ha olvidado ir rápido. Tengo a Marc al lado, es inevitable que hablen más de mí, estoy acostumbrado a tener más presión", comentó sobre su situación actual tras abandonar Honda.

El de Cervera, al que le "mola" el "show" con las carreras al esprint, lamentó que ahora haya "menos diferencias entre pilotos" que hace que "no se pueda adelantar". "Se está convirtiendo en la Fórmula 1 'de la siesta', cuando veías la salida y el final, porque se adelantaban en los boxes, y aquí no tenemos. Nosotros muchas veces vamos en línea, en tren", ironizó.

"Nos están privando de cierto espectáculo. Ahora ven las carreras los que son muy fan de las motos, antes, en abierto, lo veían la abuela del pueblo y los nietos. Ahora, si el padre no es muy fan de las motos, los niños no lo ven. La Fórmula 1 lo clavó con Netflix, justo con el 'lío' entre Verstappen y Hamilton", aplaudió de sus 'hermanos' en el 'mostorsport'.

Finalmente, cree que una asociación de pilotos en el Mundial de Motociclismo es "cien por cien necesaria" para "tener más voz". "Aunque cuesta poner a todos los pilotos de acuerdo, no se ha dado el paso. Tiene que haber un representante, pero no tiene que ser un piloto, para mí tiene que ser un abogado", opinó.