Àlex Márquez: "La tanda larga me ha servido para ver cómo estoy físicamente"

08/02/2020

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS)

El piloto español Àlex Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que rodar en tanda larga este sábado en la segunda jornada del test de pretemporada de MotoGP en Sepang (Malasia) le ha servido para saber "cómo" está "físicamente", y ha destacado que han trabajado "bastante bien con neumáticos usados".

"Hoy, de nuevo, acabo el día contento, especialmente porque hemos trabajado bastante bien con neumáticos usados. Entenderlos y adaptarme a ellos ha sido mi principal objetivo", señaló el piloto catalán, con el decimoséptimo mejor tiempo de la jornada, en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera analizó los aspectos puestos en práctica este sábado. "Hemos hecho un 'time attack' por la mañana pero no estaba pilotando de mi mejor manera, lo que implica que conseguir un 59.6 está bastante bien", subrayó.

"El aspecto más importante de hoy ha sido nuestra larga tanda, hemos tenido buen ritmo y además, me ha servido para ver cómo estoy físicamente y en qué debo trabajar. En definitiva, me he notado bien y estoy satisfecho con todo lo que estamos haciendo y con cómo lo estamos haciendo", concluyó.