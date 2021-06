Álex Rins: "Está siendo duro encadenar 'ceros' y no salir del bucle"

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Álex Rins (Suzuki) ha reconocido que le está siendo "duro" encadenar hasta cinco carreras sin terminar ni sumar puntos, más que las propias caídas que lo han provocado, y espera salir de ese bucle en Alemania, en un circuito de Sachsenring que se le ha dado bien en el pasado.

En una entrevista a Europa Press, aseguró que le está siendo difícil "salir del bucle" de encadenar '0' tras '0' en este arranque de Mundial. "Está siendo más duro el encadenar cinco '0' consecutivos que las caídas, no ha sido fácil ni está siendo fácil salir de este bucle", reconoció.

Para Rins, "lo bueno dentro de lo malo" es que esas múltiples caídas que ha sufrido, más que en todo el Mundial 2020, han sido "luchando por las posiciones delanteras". "Lo encajo de la mejor manera posible, estoy pilotando al máximo, quizá al máximo de la Suzuki", reconoció.

"No es que no salgan las cosas, porque la velocidad la tenemos, tanto Joan como yo. Joan está siendo más constante, nosotros estamos dándolo todo y por ahí pueden ir las caídas o los pequeños fallos delante", explicó sobre los motivos de irse tantas veces al suelo.

Rins, embajador de Hawkers y diseñador de unas gafas únicas con los colores de Suzuki que ha presentado en el centro comercial Finestrelles de Espluges de Llobregat (Barcelona), cree que no puede rendirse todavía. "No hay que desistir, la moto es buena, mejor que la del año pasado, aunque sí que es verdad que los demás han hecho un mayor paso adelante", matizó.

"Tenemos que seguir luchando, nuestro objetivo ha cambiado un 'poquito' porque antes de empezar era ir a por todas en la lucha por el campeonato. Creo que con esta situación, el nuevo objetivo es ir carrera a carrera e intentar sacar los máximos puntos de cada circuito. Me gustaría encontrar el buen 'feeling' que tenía el año pasado con la moto", se sinceró.

Un 'feeling' que esperaba encontrar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero se perdió el GP de Catalunya por una caída, en el propio circuito, entrenando en bicicleta al no poder esquivar una furgoneta de Dorna, organizadora del Mundial.

"Perderme el test y perderme la carrera de Montmeló fue un golpe duro, porque llevamos una racha no muy buena, con bastantes caídas, y Montmeló era el punto de inflexión y también íbamos a probar una cosa diferente en la puesta a punto de la moto. Pero nada, lo probaremos en Alemania", aseguró.

'FIT TO RACE' EN ALEMANIA

En este sentido, tras visitarse este miércoles con el doctor Mir en Barcelona, cree que tendrá el OK y luz verde para correr el fin de semana en Alemania, en el chequeo del jueves. "Creo que sí que seré 'fit to race' en Alemania, tengo bastante fuerza y he estado (miércoles) con el doctor Mir en la Dexeus y me ha podido quitar los puntos y la fractura se ve casi al cien por cien soldada", celebró.

Aunque no estará todavía al cien por cien físicamente, tras esa caída que le hizo pasar por quirófano y apurar ahora su regreso. "Sigo teniendo molestias en la mano derecha, me probé el domingo con una moto pequeña en Andorra y sentía algo de dolor en las frenadas. Pero han pasado días y habrá evolucionado", manifestó.

"El primer contacto con la MotoGP será en la FP1 del viernes en Sachsenring, y a ver cómo llegamos. Desde luego, nos va a costar y no va a ser un fin de semana fácil porque en MotoGP hay un nivel increíble, muy alto, y no es fácil llegar medio lesionado, saliendo de esta lesión. Tenemos que estar ahí, el circuito me gusta y tengo buenos recuerdos, a ver cómo se nos da", auguró.

De todos modos, cree que será "más competitivo" en esta próxima cita. "Creo que en Sachsenring seré más competitivo, creo que sí. El de Alemania es un circuito en el que fuimos rápidos hace un par de años, porque el año pasado --por la pandemia-- no rodamos, y es un trazado que se adapta bastante bien a mi estilo de pilotaje. Espero estar ahí delante, pero el objetivo es disfrutar y darlo todo", apuntó Rins, decimoquinto en el Mundial con 23 puntos tras esas cinco carreras seguidas, ese "bucle", sin puntuar.