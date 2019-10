Alonso López: "Phillip Island es mi circuito favorito"

Publicado 22/10/2019 13:51:56 CET

García Dols: "Llego muy motivado porque en Japón nos fue muy bien"

El piloto español de Moto3 Alonso López (Estrella Galicia 0,0) ha comentado este martes que el circuito de Phillip Island, que acoge este fin de semana el Gran Premio de Australia, es su trazado "favorito" y en el que confía seguir mejorando.

"Tengo muchas ganas de volver a Australia porque el pasado año logré allí dar un paso adelante en mi rendimiento. Phillip Island es mi circuito favorito", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

López, undécimo el pasado año en Australia, desea dar otro paso adelante en Phillip Island como el que protagonizó en 2018. "Estoy deseando salir a pista y volver a sentir las buenas sensaciones que tuve el pasado año", reconoció.

Además, llega a la cita tras ser noveno en Motegi. "Aunque en Japón no hicimos la carrera que nos hubiera gustado, estuvimos entre los diez primeros, lo que significa que seguimos progresando y eso es lo mejor de todo", celebró.

Por su parte, su compañero Sergio García Dols llega a Australia con la quinta posición en Japón bajo el brazo. "Llegamos a la carrera en Australia muy motivados porque la semana pasada en Japón nos fue muy bien. Estuve rodando muy fino en agua en los entrenamientos y en carrera me mantuve con el grupo de cabeza", manifestó.

"Según me cuentan, Phillip Island es un circuito muy bonito. Creo que me gustará mucho e intentaremos seguir aprendiendo y mejorando", añadió el 'rookie' del Estrella Galicia 0,0, que no ha podido rodar todavía en el trazado australiano.