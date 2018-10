Alonso López sufre una luxación en el hombro a una semana del GP de Aragón

Publicado 14/09/2018 18:54:54 CET

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Moto3 Alonso López (Team Estrella Galicia 0,0) ha sufrido una caída que le ha provocado una luxación en el hombro durante un entrenamiento en el circuito Ricardo Tormo, mientras que su compañero de equipo, Arón Canet, no ha podido entrenarse tras resentirse de su accidente en la carrera de San Marino.

"Ha sido una pena tener esta caída porque estábamos haciendo un buen trabajo en Valencia. He perdido la adherencia en el neumático delantero en la curva 11 y no he podido evitar la caída. Tenía una luxación en el hombro derecho, me lo han recolocado y pasaré revisión médica nuevamente en Madrid", comentó Alonso López.

El madrileño, de 16 años, se encontraba en el segundo día de entrenamiento en el circuito valenciano, donde estaba preparando el próximo Gran Premio de Aragón, que se disputará el domingo 23 de septiembre.

"Espero que todo vaya bien y poder estar recuperado para el Gran Premio de Aragón, una carrera en la que había puesto muchas expectativas. Lo primero, sin embargo, es recuperarme completamente", expresó el madrileño.

López pasará nuevamente revisión médica este viernes por la tarde con el Dr. Ángel Villamor en la Clínica NISA de Madrid y, de nuevo, con antelación al Gran Premio de Aragón, según informó su equipo.

Por su parte, Arón Canet,de 18 años, no ha podido rodar al seguir padeciendo dolores de la caída que se produjo durante el pasado Gran Premio de San Marino. El valenciano sufre desde entonces "una fuerte contusión en el codo que le aconseja reposo" para poder estar en MotorLand.

Canet es el cuarto en la clasificación del Mundial, con 118 puntos, 48 menos que el español Jorge Martín (Del Conca Gresini Racing), líder del campeonato. Por su parte, López es decimonoveno, con 31 puntos.