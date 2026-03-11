Así nació la película 'Ídolos': "Les estuve dando la paliza muchos años"

Archivo - Óscar Casas, en la película 'Ídolos'. - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El productor de cine español Jordi Gasull, conocido por títulos como 'Las aventuras de Tadeo Jones' (2012), 'Atrapa la bandera' (2015) o 'Momias' (2023), relata cómo la idea de hacer la película 'Ídolos', con la participación del 'paddock' de MotoGP y otras categorías, nació en 2015, por lo que estuvo "dando la paliza muchos años" para poder llevarla a cabo.

'Ídolos', con el protagonismo de Óscar Casas y Ana Mena, se estrenó a finales de enero de este año y aborda el conflicto familiar entre un padre y un hijo con el Mundial de Motociclismo como escenario. Aunque el germen de la historia reside en la "interesante" vida del expiloto español Jorge Lorenzo.

"Decido hacer un documental sobre él, pero para empezar necesitaba el permiso de Dorna, porque si no, ¿para qué iba a hacer un documental sobre él? Y me dijeron que los documentales ya los hacían ellos. Entonces, me puse a darle vueltas y en pandemia me se me ocurrió hacer un Rocky en motos. Hablé con Warner y les gustó la idea", revela el productor.

Gasull nunca fue un gran seguidor del Mundial de MotoGP, y su único contacto con el motor a nivel aficionado fue con el Dakar. "No me atrae tanto por el motor, sino por la aventura, pero el Dakar africano, el de antes. Esa era mi vinculación con el motor. Pero al empezar a estudiar el Mundial, me acabó ganando", relata.

Y la idea de 'Ídolos' apareció en "en 2015, hace 11 años". "Por muchos años estuve dándoles la paliza, con la historia de un chaval y su padre, que tenían que reconciliarse y recuperar sus vidas. El hecho de que el centro de la historia fuera la reconciliación y no las motos fue un gran atractivo de la historia", comenta.

"Trabajar en el paddock es complejo. No complicado, pero sí complejo. Todos los mecánicos, técnicos, etcétera, han estado a favor, pero a la vez tienen un objetivo muy claro. Se están jugando el Mundial y la película es una distracción que no pueden permitirse. Entonces, nosotros hemos tratado de ser lo menos invasivos posible, pero los pilotos han hecho cosas que no harían de normal, como salirse para hacer una 'long lap' o un caballito", expresa.

Los equipos entendieron lo que querían desde el equipo de la película y la productora entendió "a los equipos para poder hacer la película, pero sin molestar". "Jorge Martín le decía a Óscar (Casas), 'como no gané, no te dejó más el mono', y luego fue campeón del mundo. LE dijimos a Jorge que si quieres ser campeón del mundo otra vez, más vale que hagamos la segunda parte, le traemos suerte", bromea.

Desde la opinión del público, 'Ídolos' se comparó con la película de Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt, aunque esta última "es una fantasía", no como la ubicada en el motociclismo. "Aunque igual deberíamos haber hecho una fantasía, viendo cómo ha funcionado la otra en taquilla...", ironiza.

"Está claro que la muestra tiene muchísimo más corazón que la de la Fórmula 1. Queríamos que la acción fuera real", agrega Gasull sobre una largometraje creado "por poco más de 11 millones de euros", aunque para algunos altos directivos parece "de 80-100 millones".

En ese aspecto, el productor catalán, de 60 años, está "contento", aunque "esperaba más en taquilla", principalmente en España. "Pensaba que gustaría más. Pero ha ido bien, siguiendo lo previsto por Warner", explica un Gasull que confesó que hubo imprevistos como la lluvia en Misano. "Tuvimos muy mala suerte. Hay cosas que no puedes controlar y que son muy frustrantes para todos", señala.

"He aprendido muchísimo. De hecho, ahora, en la película, muchas cosas las haría diferentes. He aprendido mucho de mi vida, he aprendido mucho de las motos, he aprendido mucho de la competición, he aprendido mucho a mejorar las cámaras. Ha sido un reto apasionante, brutal", celebra.

Además, 'Ídolos' ha logrado que "el 90% de la gente que trabajó en la película, que no era fans de las motos, ahora siga el Mundial". Finalmente, Gasull confiesa que Óscar Casas no era la primera opción para el personaje de Edu, que decide reconciliarse con su padre para volver a triunfar en el Mundial. "La verdad es que no teníamos nada claro. Teníamos el papel para otra persona. Pero Óscar lo hace fenomenal", concluye.