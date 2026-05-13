Barcelona vibra con el estreno del MotoGP Fan Fest y la presencia virtual de Marc Márquez - MIQUEL ROVIRA PAXAU

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Barcelona se volcó este miércoles con el estreno del MotoGP Fan Fest, instalado en Plaça Catalunya como antesala del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, en una jornada que reunió a miles de aficionados y que tuvo como gran atractivo el acto 'Meet the Riders', con la presencia de varios pilotos y personalidades del Mundial de motociclismo.

El evento, impulsado por el Circuit de Barcelona-Catalunya, abrió por primera vez sus puertas en el centro de la capital catalana y convirtió Plaça Catalunya en un punto de encuentro entre pilotos y aficionados a apenas dos días del inicio de la actividad en pista en el trazado de Montmeló.

Los protagonistas principales fueron varios pilotos de MotoGP, entre ellos Jorge Martín, Álex Márquez, Joan Mir, Pedro Acosta y Álex Rins, que fueron subiendo al escenario para compartir impresiones y anécdotas antes de disputar el Gran Premio de casa.

Uno de los momentos más celebrados llegó, precisamente, con la aparición virtual de Marc Márquez. El vigente campeón del mundo, ausente tras pasar recientemente por el quirófano a raíz de una caída sufrida en el Gran Premio de Francia, quiso enviar un mensaje grabado a los aficionados presentes.

"Me gustaría estar ahí con todos vosotros, pero, como sabéis, sufrí una caída en el Gran Premio de Francia y ahora toca recuperarse y darle tiempo al cuerpo", señaló el piloto de Ducati, que animó a los seguidores a "no perderse ningún día del GP de Catalunya", convencido de que "los pilotos ofrecerán espectáculo en la pista" y de que se vivirá "una gran fiesta del motociclismo".

También tomó la palabra Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP en 2024, que celebró el ambiente vivido en el centro de la ciudad. "Estoy muy contento de estar aquí y de poder venir al centro de Barcelona y ver a tantas personas, es increíble. Correr en un circuito de casa, además, es siempre especial", aseguró.

Por su parte, Álex Márquez destacó el carácter especial del fin de semana para los pilotos catalanes y avanzó que el Circuit prepara "muchas cosas para la afición", además de confirmar el regreso de la popular 'Grada Márquez'.

Joan Mir reconoció que el trazado catalán "no es especialmente favorable para Honda", aunque admitió que disfruta mucho pilotando allí cuando dispone de una moto competitiva, mientras que Pedro Acosta definió el de Barcelona como "uno de los mejores Grandes Premios del año" y elogió el apoyo constante de la afición catalana.

En la misma línea, Álex Rins valoró positivamente iniciativas como el Fan Fest por acercar pilotos y seguidores. "Estoy muy motivado y esperanzado por correr en casa este fin de semana", apuntó.

El acto también contó con la presencia de pilotos de Moto2 y Moto3 como Iván Ortolá, Alonso López, Sergio García, José Antonio Rueda, Álvaro Carpe, Brian Uriarte, Daniel Holgado, Máximo Quiles, Manuel González, David Almansa y David Muñoz, así como del director del equipo Pramac Racing, Gino Borsoi.

El MotoGP Fan Fest continuará este jueves en Plaça Catalunya, con acceso gratuito y actividades para todos los públicos como simuladores, exposiciones de motos y objetos de pilotos, música en directo, juegos interactivos y propuestas gastronómicas.

La acción en pista arrancará el viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya con la disputa de la 35ª edición del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP.