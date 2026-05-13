Maverick Viñales reaparecerá en Catalunya tras la lesión de hombro

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales - KTM/MOTOGP

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo Red Bull KTM Tech3 confirmó este miércoles que el piloto español Maverick Viñales volverá a competir este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, después de completar su recuperación de la operación de hombro a la que fue sometido a finales de marzo.

El catalán no compite desde el Gran Premio de Estados Unidos, del que tuvo que retirarse por complicaciones derivadas de una lesión previa en el hombro. Tras pasar por quirófano, Viñales se perdió posteriormente las citas de Jerez y Le Mans para centrarse en recuperar su estado físico.

Según explicó la estructura satélite de KTM en un comunicado, el piloto ha completado un intenso programa de rehabilitación y ya ha recibido el alta médica definitiva para regresar a la competición a lomos de la KTM RC16 en una de las pruebas de casa para el piloto de Roses.

"Estoy feliz de estar de vuelta y por fin regresar a las carreras. Las últimas semanas no han sido fáciles. He trabajado duro cada día para recuperarme, con el apoyo cercano de Red Bull en el APC, y vuelvo en las mejores condiciones posibles", señaló Viñales.

"Ahora me siento fuerte y motivado para volver a subirme a la moto. Quiero agradecer al equipo su apoyo y paciencia, y no podría estar más emocionado de empezar de nuevo en mi Gran Premio de casa en Catalunya", añadió el piloto español.

Por su parte, el director del equipo, Nicolas Goyon, celebró el regreso del piloto catalán y recordó que la prioridad del equipo ha sido siempre asegurar una recuperación completa, y también agradeció el trabajo realizado por el piloto sustituto Jonas Folger durante la ausencia de Viñales en Le Mans.

"Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Maverick de vuelta este fin de semana. Desde el principio, nuestra prioridad siempre ha sido su salud y asegurarnos de que regrese al 100%. Su experiencia y velocidad serán clave para el equipo mientras seguimos progresando, y Catalunya es el lugar perfecto para reiniciar", afirmó.