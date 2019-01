El binomio Márquez-Lorenzo arranca arropado por Crivillé y Doohan en el 25 aniversario del Repsol Honda

Publicado 23/01/2019 14:21:41 CET

El Repsol Honda ha conmemorado este miércoles su 25 aniversario en la máxima categoría de motociclismo con la puesta de largo del nuevo binomio de campeones mundiales formado por Marc Márquez y Jorge Lorenzo, que han protagonizado una foto histórica frente a los primeros campeones que tuvo el equipo en sus inicios en 500cc, Mick Doohan y Álex Crivillé.

La sede de Repsol en Madrid fue la sede escogida para presentar la nueva RC213V que pilotarán Márquez y Lorenzo la próxima temporada y también para celebrar el cuarto de siglo de un equipo que ha acumulado 14 títulos de pilotos, 168 victorias y 427 podios durante su andadura en la máxima categoría del Mundial.

Márquez, que defiende título, explicó que "formar parte de la familia Repsol es un privilegio porque tus ídolos han pasado por este equipo". "Los veías en la tele desde el sofá con estos colores y querías estar allí. He tenido el privilegio de trabajar con Repsol durante toda mi carrera. Hace 25 años yo era un bebé recién nacido y ahora estoy contribuyendo a traer más títulos y poder hacer más grande esta historia", rememoró.

Además, desveló que en 2011, cuando competía en Moto2, recibió una oferta de otro equipo para ir a MotoGP al año siguiente. "Pero no quise, quería quedarme en Repsol. ¿Por qué cambiar de equipo si estoy en el mejor, en el equipo de mis sueños? La familia, la unión, todo eso se ve, todo engrana bien y eso es lo más importante para que todos busquemos el mismo objetivo", dijo subido al escenario junto a los otros tres campeones mundiales, entre ellos un "encantado" Lorenzo.

"Me sientan bien los colores, son muy bonitos y demuestran la historia espectacular que hay detrás de este equipo, es otro nivel. He tenido la suerte de estar en equipos ganadores y con mucha historia, pero llegar a este equipo es otro nivel en todos los sentidos. Ya sólo se ve con la cantidad de gente que hay aquí en la presentación. Cuando probé por primera vez la moto y vi tanta gente escuchando lo que tenía que decir ya me di cuenta", señaló el último en llegar a Honda.

El balear comparó fichar por el equipo Repsol Honda con llegar "al Barça o al Madrid" en el mundo del fútbol. "Llegar aquí es uno de los sueños de cualquier piloto y lo he cumplido un poco tarde, con 31 años, pero quizá es una ventaja porque tengo la experiencia para sacarle todo el partido", transmitió.

"La confianza que ha puesto Honda en mí es una presión, no puedo decir que no, pero no es la mismo la presión cuando tienes 15 años, que si no ganas te tienes que ir a casa, que cuando eres campeón del mundo y ves las cosas de otra manera. Sigo siendo exigente conmigo mismo y voy a intentar que esa confianza que han demostrado en mí se vea recompensada con buenos resultados", prometió.

CRIVILLÉ: "ES UN PASADA EL EQUIPO QUE HA FORMADO REPSOL HONDA ESTE AÑO"

Por su parte, Alex Crivillé, que ganó el primer título español en la máxima categoría en 1999, recalcó que "es una pasada el equipo que ha formado Repsol Honda este año. "A cualquier piloto le gustaría estar en este equipo. A mí en mi momento me dio mucha tranquilidad, me dieron un plan: el primer año tenía que ganar podios, el segundo ganar carreras y el tercero, ir a por el título. Y así fue, un sueño cumplido. Repsol Honda ha ido a parar en el mejor equipo del mundo", alabó.

"Me cuesta respirar, pero aquí estoy", contestó a su lado y con humor Mick Doohan, igualmente vestido con el mono que usaba durante sus años dorados, en los que fue el máximo rival de Crivillé y se adjudicó un total de cinco títulos en 500cc.

"Tengo grandes recuerdos del equipo. Repsol fue un gran patrocinador y Honda construyó una moto ganadora, fue una gran alianza con la que conseguimos cuatro títulos mundiales. El legado continúa hoy en día con Marc y Jorge, ojalá tengan una gran temporada", confió el australiano.

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, subrayó que en su empresa fueron "pioneros hace 50 años", cuando unieron por primera vez su nombre al mundo de la competición. "Aquí no sirve con ganar campeonatos del mundo, hay que continuar ganándolos. Hemos tenido muchos 'dream teams' de pilotos y el que tenemos ahora también lo es, o más. Ojalá en 2019 celebremos igual que en 2018 y mejor, que tengamos a los dos pilotos liderando el campeonato y que la colaboración con Honda continúe siendo tan fuerte como ha sido hasta ahora", arengó.

Por último, el presidente de Honda Racing Corporation (HRC), Tetsuhiro Kuwata, se alegró de formar parte de "una de las alianzas más exitosas en la historia del deporte de competición" junto con la compañía Honda.

"Durante 25 años hemos trabajado juntos y con éxito para satisfacer a clientes, aficionados y pilotos. Este equipo siempre está buscando la excelencia y nuestro deber es darle a los pilotos el mejor equipamiento posible. Marc no necesita presentación. A Jorge le damos la bienvenida y estamos seguros de que aceptando este reto demuestra que es un auténtico campeón", alabó.