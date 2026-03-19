Brasil regresa a MotoGP mirando al cielo y con Acosta como inesperado líder

El piloto español Pedro Acosta (KTM) en el GP Tailandia de MotoGP 2026 - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Brasil, segunda cita del Mundial de motociclismo, llega este fin de semana al renovado Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, al que el español Pedro Acosta (KTM) llega como líder pese a que es el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), por su estado de forma y victoria en la carrera larga, quien se lleva el peso del favoritismo en un GP que se prevé abierto.

Tras meses de espera, el Mundial arrancó el 27 de febrero en Tailandia y después de dos semanas de parón vuelve a arrancar en Brasil, pero no en el trazado de Río de Janeiro donde se corría antes sino en Goiânia, en un trazado que rinde homenaje a Ayrton Senna y que conlleva el regreso de MotoGP, Moto2 y Moto3 --ninguna existía entonces bajo estos nombres y cilindradas-- a Brasil 22 años después.

El gran grueso de la parrilla llega fresco a la cita, en la que estará tras recuperarse de su lesión el español Fermín Aldeguer (Ducati), del equipo Gresini. Pero es otro español, el murciano Pedro Acosta, quien acapara buena parte de los focos porque su victoria al Sprint en Tailandia y su segundo puesto del domingo le auparon a un liderato histórico para él y para KTM.

Pero en Brasil serán muchos los rivales que aspiran y que pueden quitarle ese honor. El primero, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que lleva tres victorias seguidas en carreras largas a caballo de 2025 y 2026 y quiere lograr la cuarta, que podría venir acompañada del premio doble del liderato.

No obstante, las Ducati quieren empezar a marcar terreno. El primero, el campeón del mundo, un Marc Márquez que tuvo que ceder el triunfo a Acosta en la Sprint de Buriram y que el domingo no pudo terminar por un llantazo en su moto. No les fue bien a las Ducati en Tailandia, en general, y quieren que Brasil, tras estas dos semanas de 'hacer limpieza', sea un rápido punto de inflexión.

El trazado promete emociones. Pese a estar en terreno lluvioso, y que el martes cayera sobre el circuito una enorme tromba de agua, el drenaje de la pista funcionó y, pese a que habrá que estar pendientes del cielo, parece que el Gran Premio no peligra. Los brasileños quieren ver una samba en la pista y el trazado Ayrton Senna --especialista en mojado en su época en la F1-- confía en estar listo para lo que pueda suceder.

Y es que tras una larga espera, MotoGP ha llegado a Brasil por primera vez en 22 años, esta vez en el histórico Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna. El último viaje del Mundial al país sudamericano fue en 2004, entonces en Río, en un fin de semana lleno de sorpresas, con Makoto Tamada logrando su primera victoria en MotoGP.

Además, para añadir algo más de morbo a la cita, el histórico Alex Barros se retiró en 2007 y desde entonces ningún otro piloto brasileño, hasta ahora con el 'rookie' Diogo Moreira (Honda LCR), había corrido en MotoGP. Eso sí, el italiano Franco Morbidelli tiene raíces brasileñas, al ser su madre nacida en el país, pero corre con la bandera transalpina.

MOTO2 QUIERE ALEJARSE DEL CAOS

La categoría intermedia de Moto2 quiere alejarse del caos vivido en Tailandia, con dos banderas rojas y un baile de vueltas que terminó con la decisión de la FIM de rebajar la mitad de los puntos otorgados. Así, el español Manu González es el primer líder, con 12,5 puntos, por delante de Izan Guevara, Dani Holgado, Iván Ortolá o Alonso López, que intentarán desbancarle.

Mientras, en Moto3 también lidera un español, David Almansa, que en Brasil deberá hacer frente a una 'armada' formada por Máxima Quiles, segundo en Tailandia, Álvaro Carpe o Adrián Fernández, con permiso del argentino Valentin Perrone, que fue tercero en Buriram.