Carmelo Ezpeleta: "Es difícil que vayamos a Catar"

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna Sports, organizadora del Mundial de Motociclismo, reconoció este miércoles que "es difícil" que se pueda disputar el Gran Premio en Catar el próximo 12 de abril como consecuencia del conflicto en Oriente Medio, aunque insistió que "ahora" están en continuas conversaciones y que se sabrá "algo pronto", mientras que no ve ahora posible una carrera mundialista en Madrid por las condiciones de seguridad.

"Hay que esperar, yo no puedo ahora decir que no vamos. Estamos hablando con Catar desde que pasó lo del domingo y a partir de ahí tendremos una decisión. Es difícil que vayamos el 12 de abril, pero no puedo decir ahora que no vamos a ir", manifestó Ezpeleta a los medios de comunicación tras el acto de homenaje de Estrella Galicia 0,0 a Marc Márquez, Diogo Moreira y José Antonio Rueda, los tres campeones del mundo de la temporada pasada.

Sin embargo, lo que sí confirmó Ezpeleta es que, en el caso de que no se pueda disputar el Gran Premio en Catar, "seguro que no se va a ir a otro sitio". "Sabremos algo pronto, evidentemente. Estamos esperando que nos digan algo. Ahora vamos a Brasil y luego a Estados Unidos", recalcó.

Por otro lado, para Ezpeleta, la primera cita del Mundial en Tailandia disputada este pasado fin de semana, ha sido "extraordinaria". "No pudo ser mejor, tuvimos otra vez récord de audiencia en Tailandia, que es un sitio grande. Las carreras fueron bien, nadie se hizo un daño gordo, pese a que tuvimos las caídas en Moto2. Para mí es un Gran Premio extraordinario", afirmó.

"Yo no comento nada de lo que hacen los comisarios. A final de año, depende de cómo han trabajado, hablamos con la federación, que es nuestro 'partner', y le decimos lo que nos parece", añadió acerca de la penalización a Marc Márquez (Ducati) en la primera carrera Sprint de la temporada y que le obligó a ceder la posición a Pedro Acosta (KTM), finalmente vencedor.

Precisamente, sobre el actual campeón, opinó que "es una estrella global" por lo que le parece adecuada su nominación a Deportista del Año en los Premios Laureus, que se celebrarán en Madrid el próximo 20 de abril. "Es uno de los mejores deportistas de la historia. Lo del Laureus está muy bien, pero lo votan ellos. A mí no me pregunta nadie, porque sino desde luego que se lo daría", indicó.

Finalmente, en relación a la llegada al calendario de la primera carrera urbana que se celebrará en Adelaida para la temporada que viene en detrimento de Phillip Island, Ezpeleta lo calificó como "una carrera segura, no urbana". "Nosotros vamos a un sitio que tiene todas las posibilidades de ser un circuito fantástico en medio de una ciudad, pero con todas las características de seguridad. Es mejor para que venga la gente", apuntó.

En este sentido, no ve ahora posible celebrar un Gran Premio en Madrid. "Ahora mismo es muy fácil decir que un trazado es muy bonito, pero la seguridad va antes que cualquier otra cosa. Yo quiero recordar que a Suzuka, como no es seguro, no hemos podido seguir yendo. La seguridad es lo primero", advirtió el directivo, para el que "no se dan las condiciones de seguridad" que se necesitan para disputar una carrera en la capital, que este año se estrenará en el calendario del Mundial de F1.

"Vamos camino de hacer carreras cada vez mejores, urbanos o no urbanos. Creo que vamos camino de intentar hacer las carreras lo más cerca de las ciudades. Goiânia (Brasil) es un circuito permanente que está en el centro de la ciudad; el año que viene iremos a Buenos Aires, que es un circuito permanente en el centro de la ciudad. Ese es el camino", concluyó.