Carmelo Ezpeleta: "El escenario más optimista es empezar a correr en agosto, aunque no descarto nada"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, explicó los escenarios que valoran en la crisis del coronavirus para retomar el Mundial de motociclismo, siendo el "más optimista empezar a correr en agosto", aunque siempre sin "descartar nada".

"Lo primero es acabar con esto y que todos tengamos salud, después hacer calendarios y ver cuándo nos podremos mover y viajar a donde nos toque correr", dijo este domingo en el programa Radioestadio del Motor de Onda Cero.

Ezpeleta desveló los tres escenarios que se plantean para la competición, un Mundial que no pudo ni arrancar en MotoGP y que disputó solo la carrera de Catar en Moto2 y Moto3. "Lo primero sería ver cuándo se puede viajar y que en determinados países de Europa nos dejen hacer carreras", afirmó.

"A partir de ahí sería el escenario más optimista, que desde luego no lo contemplamos hasta mediados de julio. El 27 de abril tengo que hablar con los organizadores del GP de Alemania, pero no creo que lo podamos correr, es a mitad de junio, y Holanda tampoco. Finlandia va a ser difícil porque se han retrasado las obras y no hemos podio homologar el circuito", añadió.

Así las cosas, Ezpeleta vio el posible inicio de las carreras en la primera semana de agosto. "Lo más optimista sería empezar a correr en Brno o en Austria en agosto", añadió. Sin embargo, también barajan el escenario de comenzar más allá de verano.

"Sería hacer 10-12 GP y viendo las leyes de cada país por si se pueden hacer eventos con o sin público. Esto sería octubre, noviembre y diciembre. Ahora no contemplamos correr menos pruebas pero se podría llegar a que fuera un Mundial de 8 carreras", dijo.

El CEO de Dorna Sports también se puso en lo peor. "Si no fuera posible y en noviembre se pudiera viajar fuera a lo mejor irnos a 2 o 3 circuitos, estar ahí concentrados y hacer el campeonato entero en tres circuitos, probablemente además sin público", afirmó, dejando la posibilidad de que esas sedes sean las españolas.

"Claro que contemplamos qué pasaría si terminase por no haber mundial, seríamos tontos si no lo pensásemos. De no haber, sería un golpe económico muy duro para Dorna, pero ahora mismo no nos estamos moviendo en ese escenario", finalizó.