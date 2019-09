Dovizioso: "No es fácil batir a Márquez, pero sí es posible suplir esta brecha"

Publicado 22/08/2019 19:02:24 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Andrea Dovizioso (Ducati) explicó que "no es fácil batir a Marc Márquez" después de su última victoria en el Gran Premio de Austria, pero recordó que "es posible suplir esta brecha" entre ambos corredores, que pelean por liderar la categoría MotoGP antes de afrontar la prueba británica de este fin de semana.

"Sí, claro, la última carrera fue increíble. Una gran batalla con Marc desde la primera hasta la última vuelta. Estamos muy satisfechos, necesitábamos esta victoria", comentó Dovizioso, que es segundo en la general de la categoría reina a 58 puntos de Márquez, primer clasificado.

"Estrategia o no estrategia, pude hacer una última vuelta muy buena, Márquez la hizo perfecta porque iba liderando hasta la última vuelta pero volví a adelantarle en la curva 10. No es fácil batir a Marc tal como va, pero sí es posible batirle y suplir esta brecha", indicó.

Preguntado por el Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto nacido en Forlimpopoli dijo estar "feliz" porque "es uno de los mejores trazados del Campeonato". "El circuito es muy bueno y sin los baches espero que pueda ser mejor. Tengo muchas ganas de probarlo con el nuevo asfalto", comentó sobre el trazado de Silverstone.

"No es que me guste tanto el tiempo de Gran Bretaña, pero puedo decir que he tenido buena suerte en este país. He ido bastante rápido en los circuitos británicos, no sé por qué. Donington era especial, en Silverstone también siempre me he sentido muy bien. Es un circuito difícil pero disfruto de correr aquí", agregó.

Por último, preguntado nuevamente por la receta para ganar a Márquez, el italiano dijo que en Austria "antes de la carrera Marc era un poco más rápido en ritmo". "Después de un par de vueltas pude quedarme con él, con ventajas en algunas partes y desventajas en otras. Pudimos quedarnos con él hasta la última vuelta y la estrategia era ser tan rápido como él pero no gastar mucho la goma trasera, y funcionó", sentenció.