El Finetwork XTI MIR Racing Team pasa a denominarse Momoven Racing

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo Finetwork XTI MIR Racing Team inicia una nueva etapa deportiva y estratégica bajo la denominación Momoven Racing, tras la finalización de su relación con Finetwork como patrocinador principal y la entrada de Momoven como nuevo 'naming sponsor' y socio clave del proyecto.

Después de cinco temporadas compitiendo bajo el 'naming' de Finetwork, en las que el equipo "se consolidó como una de las estructuras de referencia del 'paddock'", este cambio, según un comunicado, marca el inicio de "un nuevo ciclo basado en una visión a largo plazo, ambición internacional y crecimiento sostenido dentro del motociclismo mundial".

Durante esta etapa, el equipo cierra un capítulo especialmente exitoso en las categorías de formación, con un balance de 7 victorias y 29 podios en MotoJunior, sentando las bases deportivas y estructurales que ahora permiten dar "un salto definitivo" al Campeonato del Mundo.

A partir de ahora, Momoven Racing refuerza su presencia en el Campeonato del Mundo pasando a denominarse Momoven Idrofoglia RW Racing Team, compitiendo en Moto2 con Ayumu Sasaki y Zonta van den Goorbergh, además de mantener una estructura en el FIM JuniorGP, tanto en Moto3 como en Moto2.

Este nuevo proyecto se articula de la mano de Javi Martínez, coproprietario del equipo y 'Team Principal', quien además es inversor y asesor ejecutivo de Momoven, alineando de forma directa la visión empresarial y deportiva del proyecto.

Momoven, conocida como 'el Airbnb de las motos', es una plataforma de alquiler de motocicletas entre particulares que ya es patrocinadora principal de la Momoven Moto4 European Cup y da ahora un paso más con la creación de un proyecto propio de 'motorsport' dentro del Campeonato del Mundo. La 'startup' cuenta además con el respaldo de figuras de primer nivel como Álex Márquez, actual subcampeón del mundo de MotoGP, que forma parte del accionariado de la compañía.

Dentro de esta apuesta global, Momoven apoyará también a los pilotos David Almansa, Adrián Cruces y Arón Canet, garantizando presencia en todas las categorías y reforzando su compromiso con el talento nacional, con especial atención a los pilotos valencianos.

Javi Martínez, 'Team Principal' del Momoven Idrofoglia RW Racing Team, explicó que, "tras mantener una reunión con la cúpula de Vodafone", entendieron que "lo mejor para ambas partes era dar por finalizada la relación y apostar por un nuevo proyecto con una visión claramente a largo plazo".

"Iniciar esta nueva etapa junto a Momoven nos permite construir un proyecto con una base sólida y un enorme potencial deescalabilidad global", destacó. "Quiero agradecer especialmente a Pascual Pérez, que confió en el proyecto desde el inicio e invirtió en él junto a mí para hacerlo crecer. Finetwork ha sido una parte fundamental del camino que nos ha traído hasta aquí", agregó.

Mientras que David Berbel, CEO y cofundador de Momoven, expresó que el objetivo es "convertir a Momoven en una empresa global capaz de transformar la industria de la moto, acercándola a más personas y democratizando su uso". "Además, queremos que pequeños y medianos inversores encuentren en Momoven una oportunidad real para rentabilizar sus motos dentro de un ecosistema seguro, tecnológico y escalable. El 'motorsport' es una palanca estratégica clave para acelerar esta visión", aseguró.

Con este movimiento, Momoven Racing inicia una nueva era con el objetivo de "consolidarse" en el Mundial, "seguir impulsando el talento joven y posicionar a Momoven como una de las plataformas con mayor capacidad de crecimiento y disrupción dentro del sector de la movilidad sobre las dos ruedas".