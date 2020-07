García Dols: "Podemos hacer una buena carrera"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto3 Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que está "seguro" de que podrá hacer una "buena carrera" este domingo en el Gran Premio de España, si bien saldrá desde la última posición al no poder registrar un tiempo en la sesión de calificación.

"Es la primera carrera después del confinamiento, seguiremos trabajando y esperamos mejorar en el warm up; estamos convencidos de que podremos hacer una buena carrera", manifestó en declaraciones facilitadas por el equipo.

García Dols, en la primera sesión clasificatoria, rebasó los límites de la pista y le fue anulada su vuelta rápida, por lo que acabo la Q1 sin ningún tiempo registrado y saldrá último en la parrilla.

"Hemos ido dando pequeños pasos adelante, mejorando también la moto aunque sin encontrar ese punto en el que pilotas plenamente a gusto. Hemos salido a la sesión clasificatoria lastrados por esa circunstancia y, a partir de ahí, todo ha salido mal", lamentó.

En este sentido, reconoció su error. "He cometido un error en la primera vuelta rápida y me la han anulado. Después se ha escapado un tiempo precioso y, cuando estábamos realmente preparados, no he podido pasar a tiempo por meta para una última vuelta", aportó.

Por su parte, el japonés Ryusei Yamanaka saldrá 25º en la parrilla. "La FP3 había resultado muy positiva para nosotros porque desde la primera sesión del fin de semana habíamos mejorado de forma continuada, también en la puesta a punto de la moto", comentó.

"Sólo ha resultado algo decepcionante vernos obligados a pasar por la Q1 por una diferencia tan escasa. En la clasificatoria he esperado quizá demasiado para buscar una vuelta rápida con el neumático nuevo y no he podido aprovechar al máximo la situación", concluyó.