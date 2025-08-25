Iker Lecuona sustituirá a Álvaro Bautista en Ducati en el Mundial de Superbikes de 2026

Archivo - Iker Lecuona con Honda durante una prueba del Mundial de Superbikes de 2023 - Javier Borrego / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Iker Lecuona será el sustituto de su compatriota Álvaro Bautista en el equipo Aruba.it Racing - Ducati para la próxima temporada del Mundial de Superbikes, formando pareja con el italiano Nicolo Bulega.

El valenciano dejará el equipo oficial de Honda, en el que llevaba desde 2022 con dos podios y una 'pole position' en 113 carreras, para ocupar el hueco del manchego, bicampeón del campeonato y que hasta el momento no tiene moto para el 2026 después de que Ducati anunciase que no le renovaría.

"El equipo Aruba.it Racing-Ducati se complace en anunciar que ha alcanzado un acuerdo con Iker Lecuona, quien pilotará la nueva Ducati Panigale V4R en la temporada 2026 de WorldSBK. Inevitablemente, con la llegada de Lecuona, el equipo Aruba.it Racing-Ducati y Álvaro Bautista pondrán fin a su trayectoria conjunta", expresó el equipo italiano en un comunicado.

El Aruba.it Racing-Ducati recordó que el talaverano, "un piloto y profesional ejemplar dentro y fuera de la pista", se marchará como "el piloto más exitoso de Ducati en la historia de WorldSBK" con un total de 63 victorias, 120 podios en total y 10 'poles', además de los dos títulos. "Por ello, el equipo Aruba.it Racing - Ducati desea expresar su más sincero agradecimiento por los cinco años vividos juntos y los extraordinarios resultados obtenidos", remarcó.

Por su parte, Honda Racing Corporation (HRC) agradeció a Lecuona "su dedicación y espíritu competitivo, trabajando codo con codo con su equipo para mejorar de forma constante y mantenerse en la lucha por el 'Top 10'". "Honda HRC agradece a Iker Lecuona su dedicación y profesionalidad durante estos cuatro años de trabajo conjunto", concluyó.