Jonathan Rea, seis veces campeón del mundo de Superbikes, anuncia su retirada al acabar 2025

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto norirlandés Jonathan Rea (Yamaha), seis veces campeón del mundo de Superbikes entre 2015 y 2020, anunció este lunes su retirada de la competición a tiempo completo al acabar la temporada de 2025, momento en el que finaliza su acuerdo con la escudería japonesa.

"El seis veces campeón del mundo de Superbikes FIM, Jonathan Rea, ha anunciado que se retirará de la competición a tiempo completo cuando su acuerdo con Yamaha Motor Europe finalice al cierre de la temporada 2025", anunció el equipo nipón.

De esta manera, Rea, una de las leyendas de la competición, cerrará una carrera hasta el momento con 119 victorias, 264 podios, 44 'poles' y 104 vueltas rápidas en un total de 459 carreras en 17 años al máximo nivel.

Rea, que se unió a la escudería nipona a principios de 2024, declaró que "ha sido una experiencia increíble, llena de satisfacciones, desafíos y recuerdos". "Las carreras me han dado muchísimo, y aunque es hora de cerrar este capítulo en WorldSBK, mi pasión por este deporte nunca se desvanecerá", explicó el piloto, que también agradeció a Yamaha "la oportunidad de escribir este último capítulo con ellos".

Andrea Dosoli, 'manager' de Yamaha Motor Europe, aseguró que Rea "debería estar muy orgulloso de mirar atrás", tras haber logrado lo que ha logrado durante su carrera, ya que es "poco probable que cualquier otro se acerque a tales estadísticas durante mucho tiempo". El italiano lamentó que la etapa del piloto nacido en Ballymena no resultó lo esperado, pero le agradeció su "esfuerzo, profesionalismo y dedicación", deseando lo mejor para las cuatro carreras que quedan.

"Seguiremos esforzándonos al máximo en nuestras últimas cuatro carreras juntos, ya que nada nos daría mayor satisfacción que ver a este campeón regresar al podio antes de poner fin a una maravillosa carrera en WorldSBK", concluyó.