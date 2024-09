Joan Mir: "Es frustrante que no hayamos podido mostrar la mejora del rendimiento de la moto"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) ha confesado su frustración por las dos caídas sufridas en las carreras del Gran Premio de Indonesia, que han impedido que se mostrase que el "rendimiento" de la moto "ha mejorado".

"No podemos estar contentos con el fin de semana. Con nuestra mala suerte hemos tenido dos caídas en dos carreras. He visto que el rendimiento de la moto ha mejorado, pero es frustrante que al final no hayamos podido mostrarlo en pista. Cuando miras a Zarco puedes ver que las mejoras que ha preparado Honda son un claro paso adelante", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El balear, que no consiguió terminar ninguna de las dos carreras en Mandalika, apuntó que buscarán "la manera de seguir mejorando". "Motegi debería ser un fin de semana más normal para nosotros", indicó sobre el próximo Gran Premio de Japón.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, también se fue al suelo este domingo en el trazado asiático. "No he podido ver bien lo que ha sucedido en el momento de la caída. Tres o cuatro pilotos estaban juntos en el cambio de dirección, ha habido algún contacto y nos hemos caído todos. Ha sido imposible evitarlo, estas cosas pueden pasar y es mala suerte", manifestó.

"Todos hemos tenido una carrera extraña hoy, una pena que la moto estuviera tan dañada porque teníamos la posibilidad de sumar buenos puntos. Tenemos que mirar el trabajo general que hemos hecho y también lo que ha hecho Zarco, porque nuestra moto es cada vez más competitiva", concluyó.