Joan Mir: "Hagamos lo que hagamos, la moto hace lo que quiere"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) confesó que "la moto hace lo que quiere", aunque se mostró optimista porque en "Honda ya han entendido" lo que necesitan, después de un inicio complicado este viernes en el Gran Premio de España.

"En Jerez todo el mundo va rápido gracias a los test que hay durante el año. Estamos probando cosas y cambiando para encontrarnos mejor. La realidad es que hagamos lo que hagamos, la moto hace lo que quiere y el problema no viene de aquí. El test del lunes nos podrán ayudar", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Mir, que no pudo estar entre los 20 mejores ni en los libres ni en la Práctica, explicó sus problemas en Jerez. "No puedo apretar el tren delantero porque no giro bien y tampoco tengo agarre. En este circuito es algo que nos perjudica mucho", afirmó.

"Lo bueno es que en Honda han entendido lo que necesitamos, pero no sabemos cuándo vamos a tener esos cambios. Creo que hay cosas que podremos solventar el lunes", terminó.