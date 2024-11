Joan Mir: "Podemos hacer una clasificación interesante"

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Joan Mir (Repsol Honda) lamentó algunos problemas este viernes en el inicio de la última prueba del Mundial, el Gran Premio Solidario de Barcelona, pero confió en "hacer una clasificación interesante".

"Me he caído con el segundo neumático en la sesión de la tarde, lo que sin duda ha limitado lo competitivo que he podido ser. Esta noche tenemos que comprobar qué ha pasado y comparar el segundo neumático con el primero, ya que me sentía fuerte y he hecho una vuelta bastante buena con él", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo, después de ser 18º en la Práctica.

"El rendimiento de la moto ha mejorado a lo largo del día, pero todavía tenemos que trabajar un poco con el agarre del neumático trasero. Hay margen para mejorar y creo que mañana podemos hacer una clasificación interesante. Será importante ver cómo cambia la temperatura y el agarre de hoy a mañana", añadió.