Jorge Lorenzo: "En 2015 había una tensión insoportable, pero yo era el rey de Yamaha"

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expiloto español Jorge Lorenzo, tricampeón del mundo de MotoGP, ha recordado el desenlace del Campeonato del Mundo de 2015, en el que logró su último título siendo "el rey de Yamaha" y donde "había una tensión insoportable" con su compañero de entonces, el laureado italiano Valentino Rossi.

"En 2015 había una tensión insoportable, pero yo era el rey de Yamaha, les había dado los dos últimos Mundiales", aseguró el piloto balear en la última entrega del programa 'Decoded', de DAZN, en la que hizo un repaso a su trayectoria. "Aquella fue la conquista más tensa y difícil de mi carrera", afirmó Lorenzo.

El mallorquín siempre destacó por su carácter y confianza en sí mismo y estaba convencido de que, en igualdad de condiciones, podía batir a cualquiera, incluyendo a Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo de motociclismo. "Dadme la misma moto que a Rossi, no me la toquéis, que yo hago una carrera perfecta", recuerda.

Preguntado sobre el incidente entre el italiano y Marc Márquez, que derivó en una sanción a Rossi que le impidió competir por el Mundial en la última carrera, Lorenzo dice que no daba crédito a lo que vio. "Valentino mirándole, la pierna moviéndose... No me lo podía creer", comentó.

Por último, en referencia a su estilo de pilotaje, el español explica que llevaba su resistencia al límite en su época como profesional. "Llegué a una posición súper extrema, sobre todo a derechas. Estiraba muchísimo el brazo", concluyó Lorenzo.