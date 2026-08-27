Jorge Martín busca en Aragón ampliar su ventaja en el Mundial tras el parón veraniego

MARTIN Jorge (spa), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, podium, portrait in Sprint Race during the 2026 Qatar Airways Grand Prix of Great Britain on the Silverstone Circuit from August 7 to 9, 2026, in Silverstone, United Kingdom - Photo Studio Milagro / DPP - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) afrontará este fin de semana el Gran Premio de Aragón, decimotercera prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP, con ventaja de 31 puntos en la clasificación general respecto a su inminente perseguidor, Marco Bezzecchi (Aprilia), aunque tampoco deberá perder de vista a Ai Ogura (Aprilia), Marc Márquez (Ducati) y Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Martín tendrá que defender en MotorLand el liderato con 240 puntos, después de incluso aumentar ese estatus en el pasado Gran Premio de Gran Bretaña, pues se impuso en la carrera Sprint y finalizó segundo en la carrera larga por detrás de Raúl Fernández (Aprilia), cosechando así una buena cantidad de puntos de cara a la segunda mitad de esta temporada.

Intuye 'Martinator' que no debe dar ningún brazo a torcer porque su compatriota Marc Márquez, tercero en el Mundial, huele la sangre siempre que puede y acecha ya el título en plena remontada; si la culmina, su octava corona mundialista de MotoGP firmaría un año de ensueño.

Él ha ganado tres de las últimas cinco carreras largas y dos de las cinco Sprints anteriores, mostrándose más sólido los domingos, y ha recortado 44 puntos a Martín, más constante los sábados. Así, el mayor de los hermaos Márquez se presenta como la gran amenaza en MotorLand; no en vano, el catalán ha conquistado este Gran Premio en siete ocasiones.

El italiano Bezzecchi, segundo en el Mundial y tercero en la última cita antes del parón veraniego, tendrá como objetivo obvio reducir esa desventaja y a su vez aguantar el pulso tanto al piloto de Cervera como al japonés Ogura, después de que éste no acabase el domingo en Silverstone.

Los españoles Raúl Fernández y Pedro Acosta (KTM), junto al italiano Francesco Bagnaia (Ducati), en un lapso de 41 puntos, pugnarán aún por la zona noble de la tabla clasificatoria durante un verano de abundante ajetreo en el mercado de fichajes. Igualmente, Álex Márquez (Ducati) querrá alargar buenas sensaciones tras su cuarto puesto en Gran Bretaña.

En Moto2, el madrileño Manu González (Kalex) le saca 42,5 puntos al mallorquín Izan Guevara (Boscoscuro) en la zona cabecera de la tabla mundialista, pero en Silverstone flojeó y vio cómo otros aspirantes al título le recortaban su colchón de cara a un liderato muy reñido.

Y en la cilindrada de Moto3, el murciano Máximo Quiles (KTM) va en cabeza del Mundial de pilotos con 85 puntos de margen respecto a otro joven murciano, Álvaro Carpe (KTM), y 97 puntos respecto al experimentado puertollanense David Almansa (KTM).