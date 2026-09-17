Jorge Martín: "Estoy contento de que Marc Márquez y yo estemos igualados a puntos"

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) antes de disputar el Gran Premio de San Marino del Campeonato de Mundo de MotoGP. - ÂAlessandro La Rocca / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Aprilia) confesó estar "contento" por estar igualado a puntos (274) con su compatriota Marc Márquez (Ducati) en el Campeonato del Mundo de MotoGP, y afirmó que afrontará el Gran Premio de Austria, que se disputa este fin de semana, el cual afronta como uno "normal", después de las molestias que sufrió en su antebrazo.

"Es fantástico. La verdad es que me siento feliz y contento de que estemos igualados a puntos, es de locos en esta fase. Pero en la última carrera -Gran Premio de San Marino-, sobre todo en esas once vueltas, el haber estado con Marc y haberle podido adelantar lo he disfrutado. Aunque al final acabase quinto, extraje puntos positivos del fin de semana", valoró este jueves Jorge Martín en la rueda de prensa previa al GP de Austria, al ser preguntado por la presión de Márquez después de alcanzarle en el Mundial, ambos con 274 puntos.

Por ello, de cara a la carrera en el Red Bull Ring del Gran Premio de Austria, el madrileño espera volver a encontrar "buenas sensaciones y velocidad", además de una condición "lo suficientemente buena" para poder seguir al actual líder del Mundial hasta el final.

Sin embargo, 'Martinator' reconoció que tuvo molestias en el antebrazo en el anterior GP de San Marino, de las cuales se ha recuperado "bastante bien". "Me voy a centrar en abordar este fin de semana como si fuese uno normal", aseguró. Aunque advirtió que, si vuelve a tener esas molestias, tomará una decisión. "Creo que este circuito, en especial, no es el más duro en este sentido", añadió.

"Estaba volcado en el fin de semana, centrado en hacer que funcione la moto, y ahora llega el momento de acercarse a Marc Márquez, que está muy fuerte, y trataré de hacerlo", afirmó el piloto de 28 años.

Asimismo, Martín recordó su primera victoria en la categoría reina como "una sensación increíble". "A veces la victoria es más fácil que finalizar rezagado porque ahí estás luchando y todo te cuesta, mientras que cuando ganas todo te sale fácil. Así que es difícil encontrar esa sensación, pero estoy muy contento de haberlo conseguido en el primer año. La verdad es que es un gran recuerdo, pero eso es el pasado y ahora lo importante es repetirlo", concluyó.