Jorge Martín: "Tercero en Austria es algo increíble con estas condiciones"

Publicado 12/08/2018 13:33:11 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Martín (Honda), después de ser tercero en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Austria, ha descrito dicha posición como "algo increíble" por las difíciles "condiciones" en las que ha tenido que correr, tras superar una reciente fractura en su muñeca izquierda.

"Tercero aquí es algo increíble con estas condiciones. Tenía un problema frenando, porque se me levantaba mucho la moto y tenía que empujar más con los brazos. Pero donde sufría más era en las dos curvas a izquierdas. Creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo; y los doctores para estar aquí, es algo que jamás habría imaginado", dijo Martín ante los micrófonos de Movistar Plus.

"De locos. Muy contento, muy contento. Ha sido una semana muy, muy dura. Pero lo he dado todo este finde. En esta carrera, gracias a los médicos, se ha hecho posible lo imposible. El martes no iba a venir y ahora estoy aquí, en el podio, celebrándolo", afirmó el piloto madrileño.

Además, Martín reiteró que el pasado martes "no pensaba en venir" al circuito del Red Bull Ring. "Es algo alucinante. Estaba haciendo planes para ver qué hacía el fin de semana. No veía ninguna posibilidad de estar, no movía la mano nada", indicó al respecto.

"El miércoles fui a ver al doctor, me animó mucho y me dio mucha confianza. Cada día he mejorado mucho y hay que ser optimista. Es la única opción, está todo en la mente. He aprendido mucho de está lesión y espero poder aprovecharlo en el futuro", añadió Martín.

"Me gustaría, una vez estando ahí, haber ganado, por supuesto; porque me veía con muchas posibilidades. De todas formas, creo que a Honda le faltan bastantes puntos en cuanto al motor y perdía mucho en la recta con Bezzecchi. Aparte, tenía mucha dificultad con Masià y Arenas; creo que Bezzecchi ha hecho un ritmo increíble, he estado peleando al máximo y dando el 100% en cada curva para poder estar con él", concluyó Martín.