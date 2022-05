Jorge Prado regresa al Mundial de Motocross tras superar su lesión de hombro

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Jorge Prado (GasGas) volverá este fin de semana al Mundial de Motocross y participará en el Gran Premio de la Cerdeña tras superar su lesión de hombro de la semana pasada y donde buscará afinar su puesto a punto para el próximo Gran Premio de España.

El gallego, doble campeón del mundo, se dislocó el hombro durante una caída en un entrenamiento rutinario en Roma hace tres semanas y que le hizo perderse el Gran Premio de Italia. Las pruebas médicas detectaron una pequeña fractura en la cabeza del húmero y un corte en el ligamento, y el lucense se trasladó a Bélgica donde ha seguido un completo plan de recuperación trabajando en fisioterapia y continuando con sus entrenamientos en bicicleta para no perder forma física.

Según indicaron este jueves desde su departamento de prensa, a principios de esta semana y con el consentimiento del equipo médico, Prado realizó una jornada de entrenamiento en mountain bike y dos sesiones de pruebas sobre su Gas Gas en un terreno similar al que se va a encontrar en Cerdeña, las cuales le dejaron sensaciones muy positivas.

"Estoy muy contento con la evolución que ha seguido la lesión, desde el primer momento me puse en manos del mejor equipo de fisios en Amberes, que han hecho un trabajo fantástico. He notado el fortalecimiento del hombro día a día y en ningún momento he tenido molestias", celebró el piloto español.

El gallego era segundo en el Mundial cuando tuvo que bajarse de la moto y ahora ha caído a la cuarta posición, aunque espera poder remontar a lo largo de la temporada: "Es cierto que Tim Gajser está muy fuerte y que tiene una ventaja importante, pero nunca me voy a rendir y si salgo a la pista es a darlo todo e intentar remontar. El Mundial es muy largo, aún no hemos llegado ni a la mitad del campeonato y en este deporte todo puede ocurrir", apuntó.

Tras competir en Cerdeña, Parado afrontará el Gran Premio de España en el circuito de intu Xanadú en la localidad madrileña de Arroyomolinos. "Voy a seguir trabajando estos días para llegar bien de forma a Madrid. Me gusta ese circuito y la atmósfera que se crea con las gradas llenas de aficionados es única, así que quiero repetir los éxitos de los dos últimos años allí porque la afición se lo merece", deseó.