Lorenzo: "La caída es terrorífica, pero estoy tranquilo de saber que no es mi culpa"

Publicado 05/10/2018 17:10:43 CET

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) reconoció que su caída sufrida en los entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia había sido "terrorífica", pero se mostró "tranquilo" por saber que no era su "culpa", aunque sabe que "la situación ha empeorado más" de cara a poder correr pese a que no tiene fracturas.

"Dentro de la espectacularidad o brutalidad, he tenido mucha suerte de no tener nuevas fracturas y que las anteriores lesiones no estén peor. Sí que es cierto que en la muñeca izquierda tengo una contusión muy fuerte y me cuesta doblarla y que en el tobillo derecho tengo otra", afirmó Lorenzo en rueda de prensa tras volver del hospital para hacerse pruebas.

El balear indicó que el "resto del cuerpo está perfecto" pese a que sufrió "un primer impacto en la espalda". "La espaldera ha hecho su función y el airbag ha ayudado, pero sobre todo estoy tranquilo por saber que no ha sido mi culpa porque me tenía preocupado que en la anterior lesión (tras su caída en la primera curva del GP Aragón) me hubiese equivocado y que me volviese a caer por hacer algo extraño", remarcó.

"Pero no ha sido así y eso me tranquiliza. Me hubiese gustado no caerme y salir el sábado porque me encontraba bastante bien en la FP2 y ahora vamos a ver, las posibilidades no son muy altas, pero hasta que no me levante y me vea el tobillo y la muñeca no lo sabré", añadió.

Para el pentacampeón del mundo, la caída "es terrorífica e impactante". "He volado bastante para arriba e iba bastante rápido, pero podía haber volado más y más rápido. He tenido mucha suerte y en el primer momento me he asustado de que el dedo gordo se hubiese salido otra vez de sitio y que hubiese otra factura, pero poco a poco ha ido disminuyendo el dolor. He querido ir al hospital para estar seguro de como estaban el tobillo y muñeca y no sé el resultado al cien por cien, pero parece ser que no hay fracturas", afirmó.

"Se me ha ido de atrás de forma muy violenta y muy extraña. Cuando iba 'volando' me parecía extraño y los ingenieros han visto en la telemetría que ha sido un fallo técnico", apuntó sobre lo sucedido. "No puedo especificar que ha sido, preguntad a Gigi (Dall'Igna, jefe del equipo). No ha sido mi culpa ni por frenar más con el trasero ni nada por el estilo", zanjó Lorenzo, que ve "improbable" que si corriese se pudiese repetir. "Se sabe la causa y están cambiando algunas cosas, así que no tendría que pasar", admitió.

"Si era difícil correr como estaba ya, la situación ha empeorado bastante más, pero no me quiero precipitar hasta que pase la noche y vea cómo me encuentro", deseó el piloto de Ducati.