Lorenzo: "He podido pilotar como quiero"

Publicado 03/05/2019 18:18:04 CET

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha señalado en referencia al cuarto mejor tiempo obtenido en la jornada de libres del Gran Premio de España, que se disputa en el circuito Jerez-Ángel Nieto, que ha podido pilotar a su gusto y mostrar su potencial en la FP1 en la que ha sido segundo.

"Esta mañana me he sentido muy fuerte, he podido pilotar como yo quiero y eso me ha permitido mostrar nuestro potencial. Me he sentido muy cómodo y preparado para marcar un ritmo consistente de manera fácil", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Lorenzo firmó el segundo mejor tiempo en la sesión matinal, mientras que en la segunda tanda de libres no pudo pasar del noveno mejor crono, quedándose a cuatro décimas de su mejor tiempo. En el cómputo global fue cuarto.

"Por la tarde he probado unos nuevos ajustes en la otra moto, pero no hemos tomado la dirección correcta y no he podido rodar tan rápido, además de que hacía más calor y eso no ha ayudado", reconoció el mallorquín.

"Pero hemos sido capaces de hacer un buen progreso en un circuito que me gusta y estamos preparados para seguir trabajando mañana", sentenció en este sentido.