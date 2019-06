Lorenzo: "Podemos empezar a aspirar al 'Top 10' y es el objetivo"

Publicado 15/06/2019 16:59:31 CET

MONTMELÓ (BARCELONA), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha asegurado este sábado tras finalizar décimo en la sesión de calificación del Gran Premio de Catalunya que su objetivo de cara a la carrera de este domingo es estar dentro de ese 'Top 10' al que ya puede aspirar, si bien ha reconocido que todavía es pronto para pensar en estar entre los cinco mejores.

"No he terminado todavía en el 'Top 10' este año. Todavía no tengo ritmo para aspirar a terminar entre los cinco primeros o en el podio pero podemos empezar a aspirar ya en el 'Top 10', y ese es el objetivo. Hay que mantener la concentración y a ver qué pasa al final de carrera", manifestó a los medios.

En este sentido, recalcó que una meta "realista" para la carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya, séptima cita del Mundial, sería estar en el 'Top 10' por primera vez este año. "Luego, si todo va bien podría ser 'Top 5' porque puede pasar de todo, como que haya caídas. Pero el objetivo sería estar entre los diez primeros", reiteró.

"Hemos estado siempre ahí, más o menos en el 'Top 10' casi siempre. Sin ninguna caída ni un tiempo explosivo, pero no han sido malos entrenamientos a parte del FP1. El trabajo está dando sus frutos, quizá no nos ha cambiado la vida ni hemos dado un paso gigante, pero sí un paso que me hace pilotar algo más cómodo y con más energía", detalló sobre el fin de semana que lleva.

No obstante, pese a esos apéndices que lleva en su Honda para poder acoplarse mejor y fatigase menos, explicó que sigue lejos de la mejora total. "Pero faltan muchas piezas más en ese puzle para reducir ese medio segundo que nos falta para luchar por los podios y victorias. Seguramente encontraremos en el futuro un avance grande, pero cualquier avance pequeño lo cogemos en positivo", aseguró.

"Nunca hay que tirar la toalla, el lunes seguramente tendremos piezas importantes que probar. Honda nunca para de trabajar, tiene claro el camino que hay que seguir. Entienden lo que creo que me falta para ir más rápido y Honda va a intentar darme lo que necesito lo antes posible", añadió en este sentido.