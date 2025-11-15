Manu González saldrá quinto en Cheste para su última bala en el Mundial de Moto2

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Manuel González (Kalex) saldrá quinto este domingo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, vigesimosegunda y última cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, mientras que el brasileño Diogo Moreira (Kalex) lo hará desde el noveno puesto en su lucha por el título de Moto2, partiendo desde la 'pole position' el también español Daniel Holgado (Kalex).

En el Circuit Ricardo Tormo, Moreira tuvo que disputar la Q1 y empezó bien en 1:32.468. Sin embargo, cayó del liderato provisional al tercer lugar de la tabla después de que el gerundense Albert Arenas (Kalex) hiciese 1:32.177 y de que el corberano Arón Canet (Kalex) rodase en 1:32.413.

Con esos apuros, el líder del Mundial más adelante hizo una vuelta en 1:32.459 y avanzó a una Q2 donde brilló Dani Holgado. Al comienzo, el sanvicentero rodó en 1:32.155 y no tardó en mejorar su 'crono' a 1:32.075. Aunque apretaron el australiano Senna Agius (Kalex) y el mallorquín Izan Guevara (Boscoscuro), Holgado voló al final con 1:31.715.

Por otra parte, en la categoría de Moto3, el más rápido de la Q2 sobre el asfalto de Cheste fue el madrileño Adrián Fernández (Honda) gracias a su mejor tiempo de 1:36.990 y aventajando por 0.136 al puertollanense David Almansa (Honda). Segunda 'pole' de esta temporada para Fernández, tras la conseguida anteriormente en Indonesia.