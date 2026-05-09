Marc Márquez volverá a operarse el hombro y no estará en Barcelona

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El piloto español Marc Márquez (Ducati) se ha fracturado el quinto metatarsiano del pie derecho en una caída en la carrera al esprint de MotoGP de este sábado en el Gran Premio de Francia, y aprovechará para adelantar una operación programada para el hombro derecho, por lo que no correrá el resto del fin de semana y no participará en el próximo Gran Premio de Catalunya.

"Tras el accidente durante la esprint del Gran Premio de Francia y después de un chequeo médico y una radiografía, Marc Márquez fue declarado no apto por una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho. Volará a Madrid esta noche para someterse a una operación. No participará en el Gran Premio de Catalunya", confirmó su equipo, el Ducati Lenovo, en un comunicado.

En la penúltima de las 12 vueltas al Circuito de Le Mans, cuando rodaba séptimo, el de Cervera tocó la línea y sufrió un 'highside' que le provocó una aparatosa caída y que acabó con todas sus opciones de puntuar en una carrera corta que ganó el también español Jorge Martín (Aprilia).

El catalán llegó al box cojeando y ayudado por el doctor Ángel Charte, y posteriormente fue examinado en la clínica del trazado francés. Ahora, los de Borgo Panigale confirman que no podrá correr ni el resto del fin de semana ni en la prueba catalana, que se disputará del 15 al 17 de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Posteriormente, Márquez explicó que tenía prevista una operación en el hombro y que aprovechará que tiene que solucionar la fractura del pie para adelantarla. "Era una de las razones por las que iba calmado este fin de semana, sabía que podía llegar una caída en cualquier momento. Ha tenido esta consecuencia de romperme el quinto metacarpiano. No os lo había dicho, pero ya había una cirugía programada después de Catalunya para el hombro derecho", desveló a DAZN.

"Esta temporada estoy teniendo más problemas de lo normal, se veía. Yo me he intentado convencer, pero después de Jerez vi que algo no funcionaba, que algo no estaba yendo bien. Fuimos a los doctores y pudieron ver que después de la caída de Indonesia todo estaba perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto del hombro está en una posición diferente", continuó.

Además, confesó que tenía "una sensación muy rara". "En casa estaba bien, venía aquí e iba mal. Yo pensaba que mentalmente estaba bloqueado, pero vieron que en posición de MotoGP ese tornillo que está en una posición diferente me tocaba el nervio radial y es lo que me hace fallar, me hace ser inconstante y me hace tener caídas inesperadas. Por eso todo el fin de semana iba muy calmado. Lo haremos todo de golpe, me tengo que recuperar bien y a partir de ahí intentar seguir con la dinámica de ir construyendo mi futuro", finalizó.