Marc Márquez: "Ha habido una buena pelea en las primeras vueltas"

Archivo - El piloto español Marc Márquez - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) lamentó haber "cometido un error" al inicio de la carrera de este domingo del Gran Premio de Aragón porque se le olvidó quitar "el dispositivo trasero" de su montura, aunque eso no le descentró para ponerse primero y luego "atacar pasadas diez vueltas" después de haber tenido "una buena pelea en las primeras vueltas".

"La clave ha estado de nuevo en la primera curva. He vuelto a ponerme primero, pero he cometido un error porque se me ha olvidado quitar el dispositivo trasero y, cuando he salido de la curva 1, el dispositivo estaba enganchado y he sido superlento en la curva 2. Dos pilotos me han adelantado y ha sido todo más difícil", remarcó Márquez en declaraciones facilitada por EG 0,0, patrocinador del catalán.

De todos modos, no se puso nervioso y a partir de ahí trató de "ir construyendo" su propio ritmo. "La verdad es que ha habido una buena pelea en las primeras vueltas, luego he tratado de controlar la distancia con el primero y atacar pasadas diez vueltas, abrir más el hueco y gestionar la ventaja", subrayó.

"Estamos metidos en el Mundial. En Ducati somos todos un equipo y sé que siempre vamos a tener la mejor moto posible, esto es lo que tengo en la cabeza", sentenció el ocho veces campeón de la categoría 'reina'.