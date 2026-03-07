Marc Márquez: "La hegemonía de Ducati cada vez es más difícil repetirla"

1066650.1.260.149.20260307203756 El piloto de MotoGP Marc Márquez (Ducati), en una entrevista a Europa Press en un evento de su patrocinador Estrella Galicia 0,0. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati), vigente campeón de la categoría reina, asegura que la "hegemonía" de la marca italiana en los últimos cuatro años "cada vez es más difícil repetirla", en el inicio de un 2026 en el que su lema es "'bienvenido lo que venga'", porque el de Cervera quiere quitarse "un poco la presión" y "disfrutar" de su "pasión", el motociclismo.

El nueve veces campeón del mundo de motociclismo inició este fin de semana la temporada 2026 defendiendo el trono de MotoGP, como uno de los grandes favoritos, aunque la superioridad de Ducati no está tan clara como en los cuatro años anteriores, con los triunfos de 'Pecco' Bagnaia (2022 y 2023), Jorge Martín (2024) y el propio Marc Márquez (2025).

El de Cervera sufrió un pinchazo en la carrera del domingo en Tailandia y no sumó, mientras veía como Marco Bezzecchi (Aprilia) se hacía con el triunfo, liderando un podio sin Ducati por primera vez tras 88 carreras. "Por una carrera puntual no puedes entrar en pánico ni empezar a removerlo todo", defendió a Europa Press tras un acto organizado por Estrella Galicia 0,0 junto al brasileño Diogo Moreira y el español José Antonio Rueda.

"Hicimos un test en Malasia que fue bastante bien. Hemos hecho este fin de semana en Tailandia que nos ha costado un poquito más a todas las Ducati, pero el campeonato es a 22 carreras", recordó antes de dejar expresar que "la hegemonía de Ducati cada vez es más difícil repetirla".

Y es que para el piloto catalán, "cuando estás en un nivel muy alto, el margen de mejora es menor, y cuando estás en un nivel bajo, el margen de mejora es más alto". "Es ahí donde Aprilia ha dado un salto, KTM ha dado un salto, y nosotros tenemos que seguir trabajando para buscar el 100%", explicó.

De hecho, en Tailandia ya se vio en la Sprint un duelo entre Márquez y Pedro Acosta (KTM), que acabó con el catalán cediendo la primera posición en la última vuelta para no sufrir una sanción tras una acción durante un adelantamiento. "De momento, tenemos que estar listos para luchar por el título y tenemos que seguir trabajando en crear una base", advirtió el nueve veces campeón del mundo.

"Pero, como se vio este fin de semana, estamos en MotoGP. Te sale un Bezzecchi el domingo, te sale una Acosta el sábado y la siguiente pues te saldrá un Álex (Márquez), un Bagnaia. Entonces, tenemos que estar listos para intentar luchar con el rival que sea más rápido y estar en esos puestos de delante", remarcó Márquez.

En 2025, Marc Márquez se propuso volver a disfrutar encima de una moto y demostrarse que era rápido tras el suplicio con las lesiones, y en 2026 "la frase es 'bienvenido lo que venga'". "Lo que me tenía que demostrar a mí mismo ya me lo he demostrado y respondido. Estoy en paz conmigo mismo, ahora estoy en una etapa en la que también quiero disfrutar y sacarme un poco esa presión, y por eso pues bienvenido lo que venga. Quiero disfrutar del motociclismo que es mi pasión", concluyó.