Marc Márquez: "Hemos podido trabajar en la buena dirección, como siempre"

Publicado 17/05/2019 19:30:49 CET

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha afirmado este viernes que, "como siempre", él y su equipo han "podido trabajar en la buena dirección" durante las primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia en la categoría de MotoGP.

"Las sensaciones han sido fantásticas y estoy muy contento, porque hemos podido trabajar en la buena dirección, como siempre. El único cambio que hemos hecho ha sido montar un neumático nuevo al final del FP2, cuando normalmente seguimos utilizando los mismos", dijo Márquez en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Parece que mañana la previsión meteorológica es inestable, así que era mejor hacerlo así. Hoy también he hecho una gran salvada en el FP1, en mi segunda tanda. He podido evitar la caída, pero me ha cogido por sorpresa, porque está muy bacheado", agregó.

"¡Otro vídeo bonito para la colección!", bromeó al respecto. "Hay muchos pilotos que van rápido y, con el tiempo variable, deberemos mantener la concentración", concluyó Márquez desde el circuito de Le Mans.